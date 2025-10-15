Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину: назвали новую причину войны в Украине

Рубрики
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, выразившего разочарование темпами урегулирования войны в Украине, ведь российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, несмотря на неспособность победить Украину.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о словах Трампа о Путине, а также объяснил причины, почему Россия начала войну в Украине. По его словам, агрессия против Украины объясняется интересами русского народа.
Спикер Кремля также повторил нарративы российской пропаганды по поводу переговорного процесса. По его словам, Россия якобы готова перевести конфликт в политико-дипломатическую плоскость, но этому мешают страны Европы и "киевский режим", который, как утверждает Песков, ежедневно провоцируется на продолжение войны.
Ранее Дональд Трамп публично выразил свое разочарование действиями Путина.
