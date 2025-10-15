logo

BTC/USD

112329

ETH/USD

4123.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину: назвали новую причину войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину: назвали новую причину войны в Украине

Дмитрий Песков заявил, что Путин начал войну в Украине для "защиты интересов россиян".

15 октября 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, выразившего разочарование темпами урегулирования войны в Украине, ведь российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, несмотря на неспособность победить Украину.

Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину: назвали новую причину войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о словах Трампа о Путине, а также объяснил причины, почему Россия начала войну в Украине. По его словам, агрессия против Украины объясняется интересами русского народа.

"Здесь я не хотел бы комментировать отношения президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ всегда руководствуется интересами своей страны, интересами своего народа. Все, что он делает, это для обеспечения настоящего и будущего наших людей. Именно для этого проводится специальная военная операция", — сказал Песков.

Спикер Кремля также повторил нарративы российской пропаганды по поводу переговорного процесса. По его словам, Россия якобы готова перевести конфликт в политико-дипломатическую плоскость, но этому мешают страны Европы и "киевский режим", который, как утверждает Песков, ежедневно провоцируется на продолжение войны.

Ранее Дональд Трамп публично выразил свое разочарование действиями Путина.

"Я очень разочарован, потому что у Владимира и меня были очень хорошие отношения, и, вероятно, остаются такими до сих пор. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Он заходит в четвертый год войны, которую он должен выиграть за неделю", — критиковал Трамп Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая судьба ждет Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали шаг, который "поможет" закончить войну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости