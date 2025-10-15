Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину: назвали новую причину войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, выразившего разочарование темпами урегулирования войны в Украине, ведь российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, несмотря на неспособность победить Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о словах Трампа о Путине, а также объяснил причины, почему Россия начала войну в Украине. По его словам, агрессия против Украины объясняется интересами русского народа.

"Здесь я не хотел бы комментировать отношения президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ всегда руководствуется интересами своей страны, интересами своего народа. Все, что он делает, это для обеспечения настоящего и будущего наших людей. Именно для этого проводится специальная военная операция", — сказал Песков.

Спикер Кремля также повторил нарративы российской пропаганды по поводу переговорного процесса. По его словам, Россия якобы готова перевести конфликт в политико-дипломатическую плоскость, но этому мешают страны Европы и "киевский режим", который, как утверждает Песков, ежедневно провоцируется на продолжение войны.

Ранее Дональд Трамп публично выразил свое разочарование действиями Путина.

"Я очень разочарован, потому что у Владимира и меня были очень хорошие отношения, и, вероятно, остаются такими до сих пор. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Он заходит в четвертый год войны, которую он должен выиграть за неделю", — критиковал Трамп Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая судьба ждет Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали шаг, который "поможет" закончить войну.