Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна: назвали нову причину війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, який висловив розчарування темпами врегулювання війни в Україні, адже російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну попри нездатність перемогти Україну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков відповів на питання журналістів щодо слів Трампа про Путіна, а також пояснив причини, чому Росія почала війну в Україні. За його словами, агресія проти України пояснюється інтересами російського народу.

"Тут я не хотів би коментувати відносини президента США до тих чи інших дій президента Росії. Президент РФ завжди керується інтересами своєї країни, інтересами свого народу. Все, що він робить, це для забезпечення сьогодення та забезпечення майбутнього наших людей. Саме для цього проводиться спеціальна військова операція", — сказав Пєсков.

Речник Кремля також повторив наративи російської пропаганди щодо переговорного процесу. За його словами, Росія нібито готова перевести конфлікт у політико-дипломатичну площину, але на заваді цьому стоять країни Європи та "київський режим", який, як стверджує Пєсков, щодня провокується на продовження війни.

Раніше Дональд Трамп публічно висловив своє розчарування діями Путіна.

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Він заходить у четвертий рік війни, яку він мав би виграти за тиждень", — критикував Трамп Путіна.

