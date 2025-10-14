У Кремлі назвали крок, який "допоможе" закінчити війну

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тиск президента США Дональда Трампа та його команди на Україну може допомогти закінчити війну, яку почала Росія. За словами представника Путіна, Москва розраховує на вплив американського лідера.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що війна в Україні може закінчитися за сприяння Трампа, а саме його тиску на Київ.

"Росія розраховує, що вплив США та дипломатична майстерність посланців Трампа допоможе спонукати Києву до активності у врегулюванні", — заявив Пєсков.

Представник Путіна повторив пропагандистські наративи Кремля, що "Росія зберігає готовність до мирного діалогу щодо України". Проте Пєсков зауважив, що Росія буде продовжувати війну проти України, поки не будуть виконані цілі поставлені російським диктатором.

"Росія продовжує СВО через відсутність альтернатив і досягне поставленої мети", — додав Пєсков.

На слова Трампа, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може допомогти закінчити війну, адже його поважає Путін, Пєсков відповів, що контактів між Москвою та Анкарою про "врегулювання українського питання не було".

Зауважимо, що, попри заяви Пєскова, сама Росія неодноразово відхиляла мирні ініціативи запропоновані Трампом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, у Кремлі заявили про "готовність" до мирного закінчення війни в Україні, однак лише на ультимативних умовах, які раніше озвучував Путін.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський повідомив про шанс закінчити війну в Україні. За його словами, війна може бути завершена завдяки лідерству Сполучених Штатів на чолі з Трампом, а також тиску міжнародних партерів України.