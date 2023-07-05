Кремль показал запись Путина с девушкой: это отвратительно

В соцсетях появилась запись, на которой Владимир Путин принимает российскую семью в Кремле и показывает свой кабинет. На видео отреагировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который назвал его отвратительным.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После мятежа Евгения Пригожина Владимир Путин все чаще появляется на публике в России. 28 июня российский диктатор посетил город Дербент. Там Путин вышел на улицу и собрал вокруг себя толпу людей. 4 июня Путин принял одну семью из Дербента, отметив, что она не имела возможности подойти к нему через окружившую его толпу.

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На видео Путин поздравляет девушку, дарит ей цветы и обнимает. Потом показывает свой кабинет. На подобные действия российского президента отреагировал Антон Геращенко.

"Владимир Путин, военный преступник, ответственный за гибель, ранение и похищение многих тысяч детей, пытается представить себя заботливым отцом", – пишет советник министра внутренних дел Украины.

Другим вариантом подобных действий Путина Геращенко называет попытку усилить свои позиции после бунта Пригожина. Однако, несмотря на варианты, почему Кремль пригласил семью, у Антона Геращенко однозначная реакция.

"Честно говоря, что бы это ни было, это отвратительно", — считает Геращенко.

Посмотреть видео Владимира Путина в Кремле с приглашенной девушкой из города Дербент можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил о рисках для нового глобального кризиса в мире.

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