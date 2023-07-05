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Кремль показал запись Путина с девушкой: это отвратительно

Советник министра внутренних дел Украины назвал отвратительным видео Путина в Кремле с девушкой.

сегодня, 09:30 comments1069
Автор:
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Slava Kot
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В соцсетях появилась запись, на которой Владимир Путин принимает российскую семью в Кремле и показывает свой кабинет. На видео отреагировал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который назвал его отвратительным. 

Кремль показал запись Путина с девушкой: это отвратительно

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После мятежа Евгения Пригожина Владимир Путин все чаще появляется на публике в России. 28 июня российский диктатор посетил город Дербент. Там Путин вышел на улицу и собрал вокруг себя толпу людей. 4 июня Путин принял одну семью из Дербента, отметив, что она не имела возможности подойти к нему через окружившую его толпу.


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На видео Путин поздравляет девушку, дарит ей цветы и обнимает. Потом показывает свой кабинет. На подобные действия российского президента отреагировал Антон Геращенко.

"Владимир Путин, военный преступник, ответственный за гибель, ранение и похищение многих тысяч детей, пытается представить себя заботливым отцом", – пишет советник министра внутренних дел Украины.

Другим вариантом подобных действий Путина Геращенко называет попытку усилить свои позиции после бунта Пригожина. Однако, несмотря на варианты, почему Кремль пригласил семью, у Антона Геращенко однозначная реакция.

"Честно говоря, что бы это ни было, это отвратительно", — считает Геращенко.

Посмотреть видео Владимира Путина в Кремле с приглашенной девушкой из города Дербент можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил о рисках для нового глобального кризиса в мире.

Также "Комментарии" писали о Путине, который на саммите ШОС призвал к присоединению еще одной страны к организации.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1676296148942725123
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