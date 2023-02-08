Кремль пошел «искать счастья» в Африку: В чем интерес

Глава российского МИД Сергей Лавров уехал уже во второй раз с начала года на дипломатическое турне по странам африканского континента. Сегодня он находится в Судане. Примечательно, что в предыдущую поездку некоторые африканские государства отказались принимать Лаврова, пишут "Комментарии".



Москва пытается расширить сотрудничество со странами Африки. Фотоилюстрация

В свое время Советский Союз использовал Африку для расширения коммунистического лагеря, а путинская Россия – для получения дешевых ресурсов и политических выгод. Последнее стало особенно важным для Кремля с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ведь Африка – это четверть голосов в ООН. Поэтому Москва активно ищет поддержку государств региона. И в отдельных случаях, как, например, в ЮАР, находит. Влияние Кремля на этом континенте происходит не только через авторитет РФ, но посредством инвестиций, поставки зерна и оружия.

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Во время визита Лаврова министр иностранных дел Пандор сказала, что потребовать от России вывести войска из Украины было бы "примитивно и инфантильно". Лавров повторил популистский рашистский нарратив о том, что война якобы идет для защиты от "русофобской и фашистской Украины, поддерживаемой Западом" и призвана "спасти мирных граждан и не допустить создания прямых угроз безопасности России на ее границах".

"Да еще и добавил ложное заявление о том, что Европа и ее партнеры настаивают на военном решении войны, мешая дипломатическим усилиям", — говорится в блоге верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте дипломатической службы ЕС.

Однако далеко не везде Москва добивается успеха. В предыдущем турне Сергея Лаврова две страны отказались даже принимать российского министра. Об этом заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. О каких именно странах идет речь — он не сообщил. Однако известно, что запланированный визит в Ботсвану тогда почему-то не состоялся. Кроме того, Гана и Мавритания крайне недовольны деятельностью одиозного ППК "Вагнер" в регионе. Это может продемонстрировать постепенное падение влияния Москвы на Африку.

“Это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что РФ безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну такая жизнь. Бывают проблемы не только на военном фронте, но и дипломатическом фронте”, — заявил Кулеба.

В своих попытках заручиться международной поддержкой Москва не отказывается использовать даже самые низкие методы – не пропуская украинское зерно. К примеру, расследователи BBC обнаружили массированную пиар-кампанию по дискредитации Киева во франкоязычных странах Африки. Кстати, кроме Лаврова на континент поехал и Александр Лукашенко. Он подарил трактор президенту Зимбабве. По словам экспертов, все это нужно России только для того, чтобы поддерживать иллюзию лидерства.

Пока Россия теряет позиции в Африке, Украина укрепляет сотрудничество со странами континента. Киев разработал стратегию развития отношений с государствами Африки, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба посетил пять стран региона, а главы африканских государств провели 18 телефонных разговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Как писали ранее, Россия пытается купить поддержку африканских стран и получить голоса на Генассамблее ООН. Путин предлагает этим странам инвестиции на льготных условиях, экспорт продовольствия и поставки оружия.