Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков признал, что Москве становится все сложнее "проводить информационную работу за границей". По его словам, это связано с тем, что в глобальном медиапространстве доминируют так называемые "вражеские социальные сети", через которые РФ теряет влияние, сообщают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

"Мы очень быстро упускаем возможности для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телевидение сейчас не слишком надежное — его можно выключить одним нажатием кнопки", — подчеркнул Песков в комментарии журналистам.

Пресссекретарь добавил, что Москва якобы "стыкается с враждебными социальными сетями", которые оказывают значительное влияние не только в странах СНГ, но и по всему миру. Он отметил, что эта проблема должна быть решена, поскольку традиционные каналы информации больше не гарантируют эффективной пропаганды.

"Мы не работаем с Telegram. Тогда где нам доказывать смысл? И нам это предстоит придумать", — подчеркнул Песков, признавшись в ограниченных возможностях российских информационных ресурсов на международной арене.

На фоне этих заявлений западные политики активно реагируют на российскую пропаганду. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что РФ проводит нацистскую пропаганду против народа Украины. Он пообещал, что Германия будет решительно противостоять таким информационным атакам.

Как уже писали "Комментарии", президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз до 2030 года является стратегическим приоритетом для его государства. По словам главы Литвы, эта дата является реалистической и логической целью не только для Молдовы, но и для других европейских стран, стремящихся присоединиться к ЕС.