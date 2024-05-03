Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. Как передает портал "Комментарии", слова, главного рупора российского МИД цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — заявила Мария Захарова во время брифинга.

Отметим, ранее в подобном ключе высказался пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Он отреагировал на заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Британия разрешила Украине наносить ее оружием удары по территории России.

Как заявил Песков, в Кремле расценивают заявление Дэвида Кэмерона, как опасное. При этом он заявил, что в России наблюдают вербальную эскалацию со стороны официальных представителей разных стран.

"Видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично прокомментировал саммит мира, который должен состоятся в Швейцарии и заявил, что он принесет России три выгоды.



