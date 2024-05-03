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Кравцев Сергей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. Как передает портал "Комментарии", слова, главного рупора российского МИД цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Отметим, ранее в подобном ключе высказался пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Он отреагировал на заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Британия разрешила Украине наносить ее оружием удары по территории России.
Как заявил Песков, в Кремле расценивают заявление Дэвида Кэмерона, как опасное. При этом он заявил, что в России наблюдают вербальную эскалацию со стороны официальных представителей разных стран.
Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично прокомментировал саммит мира, который должен состоятся в Швейцарии и заявил, что он принесет России три выгоды.
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