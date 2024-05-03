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Кремль предупредил три мировые столицы: готовит сокрушительный удар возмездия

Мария Захарова заявила, что Москва ответит «сокрушительным ударом возмездия» на попытки вернуть Украине против Крым

3 мая 2024, 15:50 comments18858
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Кравцев Сергей
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. Как передает портал "Комментарии", слова, главного рупора российского МИД цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Кремль предупредил три мировые столицы: готовит сокрушительный удар возмездия

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", — заявила Мария Захарова во время брифинга.

Отметим, ранее в подобном ключе высказался пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Он отреагировал на заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Британия разрешила Украине наносить ее оружием удары по территории России.

Как заявил Песков, в Кремле расценивают заявление Дэвида Кэмерона, как опасное. При этом он заявил, что в России наблюдают вербальную эскалацию со стороны официальных представителей разных стран.                                                                                                                           

"Видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Также издание "Комментарии" сообщало – заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично прокомментировал саммит мира, который должен состоятся в Швейцарии и заявил, что он принесет России три выгоды.




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