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Кремль принял решение: что теперь с доступом к YouTube в России

Путинский режим закрывает россиянам доступ к YouTube

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Кремль принял решение: что теперь с доступом к YouTube в России

YouTube в России. Фото: из открытых источников

Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%, сообщил глава технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, это якобы является следствием политики YouTube, "последовательно удаляющей каналы наших публичных деятелей", позиция которых не совпадает с "западной точкой зрения".

Депутат сообщил, что меры по ограничению пока не повлияют на доступ к YouTube на мобильных устройствах.

Отмечается, что российское подразделение Google, являющееся материнской компанией YouTube, объявило о банкротстве в 2022 году после того, как власти РФ арестовали его банковские счета из-за ряда местных штрафов, в том числе за отказ удалять неудобный для Кремля контент. Однако компания продолжала предлагать бесплатные услуги в России, включая Google Search, YouTube и Gmail.

YouTube заблокировал некоторые прокремлевские или управляемые российским государством каналы.

Около половины россиян пользуются YouTube ежемесячно, сообщил Bloomberg со ссылкой на мониторинговый сервис Mediascope.

Стоит напомнить, в России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции. Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле нашли объяснение, почему в РФ может перестать работать YouTube.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/youtube-throttled-in-russia-in-latest-attack-on-social-media?srnd=homepage-europe
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