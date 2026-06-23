Сторонники MAGA склоняются к поддержке Украине: готов ли теперь Трамп ударить по Путину

В американском политическом истеблишменте усиливается тенденция к более благожелательной риторике в отношении Украины и её оборонных потребностей. Об этом пишет Foreign Policy, отмечая постепенное изменение взглядов даже среди тех политиков, которые ранее занимали сдержанную или критическую позицию.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что после резонансной дискуссии в Белом доме, когда Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что у Украины "нет карт", публичная тональность начала заметно меняться. На последующих международных встречах, включая саммит G7, европейские лидеры фиксировали более мягкие формулировки и готовность к обсуждению дальнейшей поддержки Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп "реально изменил свой подход" к украинскому вопросу. Параллельно ряд высокопоставленных американских чиновников стал публично признавать военные и стратегические риски для России. Госсекретарь Марко Рубио отметил силу украинской армии, а министр обороны Пит Хегсет подчеркнул устойчивость обороны Украины.

Сдвиг фиксируется и среди медийных и политических фигур, близких к движению MAGA. Некоторые из них начали публиковать заявления и материалы, более благосклонные к Киеву. В частности, отмечается, что часть влиятельных консервативных комментаторов смягчила риторику и стала чаще критиковать действия Москвы.

Однако эксперты, на которых ссылается Foreign Policy, подчеркивают: пока речь идёт прежде всего о риторике, а не о конкретных политических решениях. Остаётся открытым вопрос, приведёт ли этот сдвиг к увеличению поставок вооружений, включая системы ПВО Patriot, или к усилению санкционного давления на Россию.

Издание также напоминает, что ранее уже наблюдались подобные изменения заявлений в США, которые не всегда сопровождались долгосрочными действиями. Поэтому, несмотря на текущую динамику, итоговая стратегия Вашингтона в отношении войны России против Украины остаётся неопределённой.

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