Кремль визнав крах своєї головної ставки на Трампа: у Москві заговорили про «зраду» США

У російському керівництві все частіше звучать заяви про те, що Сполучені Штати нібито відмовилися від неформальних домовленостей, які Москва пов'язувала із зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Про це свідчать останні заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова, глави МЗС Сергія Лаврова та заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про так званий "дух Анкоріджа" — термін, який російська дипломатія активно використовувала протягом останніх місяців. У Кремлі стверджували, що після переговорів між лідерами двох країн існують певні домовленості щодо майбутньої війни в Україні. Зокрема, російська сторона розраховувала на визнання своїх територіальних претензій та фактичну заморозку конфлікту на вигідних для Москви умовах.

Однак тепер представники РФ фактично визнають, що ці очікування не справдилися. Ушаков заявив, що Москва більше не розраховує на виконання передбачуваних зобов'язань з боку США і має намір зосередитись виключно на досягненні власних цілей.

Лавров пішов ще далі, назвавши переговорний процес інструментом, який дозволив Заходу виграти час для посилення української армії. У свою чергу Рябков звинуватив Вашингтон у русі до більш жорсткої антиросійської політики та зближення позицій із європейськими союзниками.

На думку аналітиків, така емоційна реакція свідчить про серйозне розчарування Кремля. Російське керівництво розраховувало, що нова адміністрація США допоможе досягти вигідного для Москви врегулювання війни. Однак розвиток подій засвідчив, що Вашингтон не має наміру приймати російські умови, а тема України залишається одним із ключових питань міжнародної безпеки.

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