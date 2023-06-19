Кремль прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины

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Кравцев Сергей
Российские войска не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
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Стоит отметить, Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что РФ не дала своего согласия на то, чтобы пропустить гуманитарную миссию ООН к местным жителям на левом берегу Херсонской области. Как известно, именно на левом берегу Херсонщины много пострадавших и нуждающихся в помощи.
Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима. Какие у нас гипотетические потери здесь? Какие меры воздействия должен принять цивилизованны мир для обуздания РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – чего добивается Кремль, продуцируя новые фейки о войне – может ли план Путина сработать.
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