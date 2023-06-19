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Кремль прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины

Дмитрий Песков заявил, что Москва сегодня не может "гарантировать безопасность" представителям ООН

сегодня, 14:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Кремль прокомментировал решение России не пустить миссию ООН на левобережье Херсонщины

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Не знаю точно нюансов, но там очень много вопросов: как переходить линии соприкосновения, обеспечение безопасности... вы знаете, что там постоянные обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно и очень сложно обеспечить безопасность — ну и много других нюансов", — заявил Дмитрий Песков. 


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Стоит отметить, Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что РФ не дала своего согласия на то, чтобы пропустить гуманитарную миссию ООН к местным жителям на левом берегу Херсонской области. Как известно, именно на левом берегу Херсонщины много пострадавших и нуждающихся в помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима. Какие у нас гипотетические потери здесь? Какие меры воздействия должен принять цивилизованны мир для обуздания РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего добивается Кремль, продуцируя новые фейки о войне – может ли план Путина сработать.




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Источник: https://tass.ru/politika/18057971
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