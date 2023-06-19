Чего добивается Кремль, продуцируя новые фейки о войне – может ли план Путина сработать

Обитатели Кремля всё чаще выглядят как второсортные пропагандисты, выплескивающие очередные порции фейков на головы зрителям-слушателям-читателям. Так, диктатор Владимир Путин, заикаясь, заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный, которого роспропаганда уже не раз хоронила, может находиться за границей. А путинский рупор – Песков – уверяет, что "демилитаризация" Украины уже произошла, на что иронично отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. О чем говорят подобные заявления, явно подрывающие и без того подорванное доверие к Кремлю среди обычных россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главное для РФ сейчас – снизить интенсивность боевых действий, пока фронт не обрушился

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик поясняет:

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"Это – часть кремлевской пропагандистской концепции. Сейчас они задвигают идею в стиле – Россия вышла на некие точки полного поражения Украины. Чуть ли не все цели т.н. "специальной военной операции" (по сути – войны) выполнены. Якобы проведена "демилитаризация", уничтожен украинский ВПК. Якобы удалось сломать нашу экономику. Теперь дело за раскачиванием внутренней нестабильности и сменой политического режима. С этим, по мнению Москвы, можно выходить на переговорный трек (с необязательным результатом). Главное для РФ сейчас – снизить интенсивность боевых действий, пока фронт не обрушился".

Именно такой концепт, по словам эксперта, путинский режим сейчас продвигает, в том числе, через различные "миротворчески инициативы" других стран. А если Украина и ее партнеры, союзники не согласятся – можно усилить ядерный шантаж.

"К сожалению, в Европе и не только есть группы интересов, которые на этот шантаж ведутся. Есть даже в Украине определенный потребитель, готовый вестись на "зраду", продуцируемую российской пропагандой ради подрыва доверия к военно-политическому руководству нашей страны. Но в Кремле, – акцентирует Виталий Кулик, – не учитывают важный момент. Мы, украинцы, можем сколько угодно критиковать президента – верховного главнокомандующего Зеленского, власть в целом, но мы понимаем глобальную цель в этой войне. А именно – деоккупация всех наших территорий, наказание агрессора. И как бы кто ни относился к Зеленскому, к этой власти, данные цели войны для них так же очевидны, как для всех думающих украинцев. И нам важно не входить в некое болотце и внешней, и внутриполитической нестабильности. Если сама власть не создаёт условия, при которых ее можно бить, любые пропагандистские вбросы не найдут достаточного отклика в Украине".

Что касается песковских заявлений о якобы "демилитаризаци", очевидно всем, считает эксперт, количество современных вооружений (да и вооружений вообще) у нас выросло в разы.

"А есть ведь и стратегические вещи – запущенны механизмы коопераций, совместного производства вооружений и боеприпасов. Да, мы пока не на сто процентов обеспечиваем себя снарядами, нам необходимы даже патроны, но процесс запущен и набирает ход. А партнеры подчеркивают, что не прекратят поддерживать нас в противостоянии российской агрессии, – подчеркивает Виталий Кулик. – Касательно "денацификации" в понимании Кремля – всё происходит с точностью наоборот. Российское открытое вторжение привело к обнулению любых зачатков "русского мира" в Украине. Ни одна политическая сила, которая попытается играть на этом поле, не будет иметь перспектив в нашей стране на долгие годы. Более того, целое поколение украинцев получило прививку касательно любых интеграционных проектов, любого взаимодействия с РФ. Так что обратный эффект – налицо".

Россия пока не проиграла войну в целом, но главную битву за Украину она уже проиграла, констатирует эксперт.

В Кремле считают, что россияне после двух десятилетий тотальной пропаганды проглотят любую чушь

Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что данная пропаганда низкосортного качества вызвана тем, что чего-то более качественного выдать даже Кремль уже не способен.

"Потоки информации о реальном состоянии дел просачиваются и в российское общество, несмотря на все препоны. Нет успехов, из которых можно раздувать хоть что-то. И приходится выдавать хотя бы "низкосортность". Мотивы таких действий понятны. Всё направлено на то, чтобы не вызвать панику среди населения, не подрывать и без того пошатнувшееся доверие к Кремлю, веру в мощь вооруженных сил РФ. Не ухудшать и без того плохие мобилизационные настроения. По кремлевской логике, пусть россияне верят в то, что Залужный – за границей (прячется или лечится), что украинцы – боятся, что у России есть потенциал выиграть", – поясняет он.

Ну, а роли клоунов в Кремле, похоже, не боятся, отмечает Дмитрий Воронков. По его мнению, там считают, что россияне после двух десятилетий тотальной пропаганды проглотят любую чушь, а также пользуются правилом гитлеровской пропаганды – чем абсурднее ложь, чем чаще она повторяется, тем больше в нее верят.

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