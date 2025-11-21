Москве пока что не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.

