logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль прокомментировал согласие Украины вести переговоры по мирному плану Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль прокомментировал согласие Украины вести переговоры по мирному плану Трампа

Дмитрий Песков намекнул, что Москва ожидает сигнала о согласии Украины вести переговоры по мирному плану Трампа

21 ноября 2025, 08:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Москве пока что не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с российскими пропагандистскими СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. 

Кремль прокомментировал согласие Украины вести переговоры по мирному плану Трампа

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский назвал условия Украины в ответ на новый мирный план США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.                                                                                                           

Ранее "Комментарии" писали - Украина и Европа не могут полностью отказаться от предложенный США по "мирному плану" из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости