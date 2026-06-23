Если раньше официальная Москва напрочь отбрасывала прямой диалог с ЕС, то теперь, видимо, кардинально пересмотрела свою позицию. Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Об этом 23 июня заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Кремль. Фото: из открытых источников

Кроме того, Юрий Ушаков заявил, что Европейский Союз ранее пытался установить контакт с Россией. По его словам, со стороны Брюсселя предпринимались соответствующие попытки.

"Конечно, были некоторые попытки", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о попытках ЕС связаться с Москвой.

Ушаков не привёл дополнительных подробностей о возможных контактах между сторонами или формате диалога.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина остается открытой для переговорного процесса с Россией, даже несмотря на жесткую оценку ее руководства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов к диалогу с российской стороной, однако эффективность таких переговоров во многом зависит от активного участия европейских партнеров.

Об этом глава государства заявил 19 июня во время общения с журналистами, в очередной раз подчеркнув, что Украина не отказывается от дипломатических путей урегулирования войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с циничными призывами к гражданам РФ, призывая их наслаждаться кадрами разрушений украинских городов. Несмотря на очевидные проблемы и ответные удары, представитель путинского режима попытался заверить россиян в эффективности их обороны.

Ранее "Комментарии" писали – пламя в тылу РФ: ВСУ ударили по ключевым нефтезаводам и топливному узлу армии Путина.



