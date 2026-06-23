Якщо раніше офіційна Москва геть-чисто відкидала прямий діалог з ЄС, то тепер, мабуть, кардинально переглянула свою позицію. Росія готова до діалогу із Європейським союзом. Про це 23 червня заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Крім того, Юрій Ушаков заявив, що Європейський Союз раніше намагався налагодити контакт з Росією. За його словами, з боку Брюсселя робилися відповідні спроби.

"Звичайно, були деякі спроби", — сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання журналістів щодо спроб ЄС зв'язатися з Москвою.

Ушаков не навів додаткових подробиць про можливі контакти між сторонами чи формат діалогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна залишається відкритою для переговорного процесу з Росією, незважаючи на жорстку оцінку її керівництва. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до діалогу з російською стороною, проте ефективність таких переговорів багато в чому залежить від активної участі європейських партнерів.

Про це глава держави заявив 19 червня під час спілкування з журналістами, вкотре наголосивши, що Україна не відмовляється від дипломатичних шляхів врегулювання війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – спікер Кремля Дмитро Пєсков виступив із цинічними закликами до громадян РФ, закликаючи їх насолоджуватися кадрами руйнувань українських міст. Незважаючи на очевидні проблеми та удари у відповідь, представник путінського режиму спробував запевнити росіян в ефективності їх оборони.

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