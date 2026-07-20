Кремль сделал неожиданное заявление о Европе: Песков заговорил о возобновлении диалога

В Кремле заявили, что внимательно следят за дискуссиями европейских политиков о возможном восстановлении отношений с Россией, однако пока не видят реальных действий в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, в европейском политическом пространстве все чаще звучат призывы к возобновлению диалога с Москвой, однако эти заявления пока остаются лишь предметом публичных обсуждений и не воплощаются в конкретные дипломатические инициативы.

Песков подчеркнул, что Россия, по версии Кремля, всегда оставалась открытой для контактов с европейскими государствами и не считает себя стороной, которая инициировала разрыв отношений.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал отношения с Германией. Он заявил, что Берлин пока не предпринимал никаких практических шагов для восстановления политических связей с Москвой, несмотря на звучащие в Европе дискуссии.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что в последние дни прямых контактов между Кремлем и представителями Соединенных Штатов не было. По его словам, взаимодействие продолжается исключительно по дипломатическим каналам между профильными ведомствами.

Вместе с тем в Москве позитивно оценили возможность будущей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. По словам Пескова, если такие переговоры состоятся, Кремль будет только приветствовать подобный контакт, рассматривая его как потенциальную возможность для поддержания дипломатического диалога на фоне сохраняющейся международной напряженности.

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