Кремль зробив несподівану заяву про Європу: Пєсков заговорив про відновлення діалогу

У Кремлі заявили, що уважно стежать за дискусіями європейських політиків про можливе відновлення відносин з Росією, проте поки що не бачать реальних дій у цьому напрямі. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у європейському політичному просторі все частіше звучать заклики до відновлення діалогу з Москвою, проте ці заяви поки що залишаються лише предметом публічних обговорень і не втілюються у конкретні дипломатичні ініціативи.

Пєсков підкреслив, що Росія, за версією Кремля, завжди залишалася відкритою для контактів із європейськими державами і не вважає себе стороною, яка ініціювала розрив відносин.

Окремо представник Кремля прокоментував відносини із Німеччиною. Він заявив, що Берлін поки не робив жодних практичних кроків для відновлення політичних зв'язків з Москвою, незважаючи на дискусії, що звучать у Європі.

Крім того, Дмитро Пєсков повідомив, що останніми днями прямих контактів між Кремлем і представниками Сполучених Штатів не було. За його словами, взаємодія триває виключно дипломатичними каналами між профільними відомствами.

Водночас у Москві позитивно оцінили можливість майбутньої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо. За словами Пєскова, якщо такі переговори відбудуться, Кремль лише вітатиме подібний контакт, розглядаючи його як потенційну можливість для підтримки дипломатичного діалогу на тлі міжнародної напруженості, що зберігається.

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