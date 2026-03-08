Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о глубоком кризисе международного права, однако заверил, что нынешние события в мире не свидетельствуют о приближении "конца света". По его словам, хотя современным поколениям может казаться, что нынешние события беспрецедентны, однако подобные кризисы уже происходили.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным получил вопрос, приближается ли человечество к "концу света" из-за многочисленных конфликтов в мире, включая войну России против Украины и события на Ближнем Востоке.
В то же время, представитель Путина признал, что современный мир переживает серьезные изменения в системе международных отношений. По его мнению, формировавшиеся после Второй мировой войны механизмы международного права фактически перестали работать.
Причиной этого он назвал рост региональных конфликтов и накопление неразрешенных противоречий в мировой политике. По словам спикера Кремля, мир находится в переходном периоде, когда старая система международных правил фактически потеряла эффективность, а новая модель глобального порядка еще не сформировалась.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что Россия пошла на "серьезные компромиссы" по войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новую причину войны России против Украины.