Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о глубоком кризисе международного права, однако заверил, что нынешние события в мире не свидетельствуют о приближении "конца света". По его словам, хотя современным поколениям может казаться, что нынешние события беспрецедентны, однако подобные кризисы уже происходили.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным получил вопрос, приближается ли человечество к "концу света" из-за многочисленных конфликтов в мире, включая войну России против Украины и события на Ближнем Востоке.

"В истории человечества еще не такое происходило. Мы с вами тогда не жили, и поэтому нам кажется, что сейчас приходит конец света", — ответил Песков.

В то же время, представитель Путина признал, что современный мир переживает серьезные изменения в системе международных отношений. По его мнению, формировавшиеся после Второй мировой войны механизмы международного права фактически перестали работать.

"К сожалению, мы все потеряли то, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет, де-юре есть, но де-факто его больше нет", — сказал Песков.

Причиной этого он назвал рост региональных конфликтов и накопление неразрешенных противоречий в мировой политике. По словам спикера Кремля, мир находится в переходном периоде, когда старая система международных правил фактически потеряла эффективность, а новая модель глобального порядка еще не сформировалась.

