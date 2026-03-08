Кремль зробив заяву щодо "кінця світу": чи наближається людство до "Судного дня"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про глибоку кризу міжнародного права, однак запевнив, що нинішні події у світі не свідчать про наближення "кінця світу". За його словами, хоча сучасним поколінням може здаватися, що нинішні події безпрецедентні, однак подібні кризи вже траплялися.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним отримав питання, чи наближається людство до "кінця світу" через численні конфлікти у світі, зокрема війну Росії проти України та події на Близькому Сході.

"В історії людства ще не таке відбувалося. Ми з вами тоді не жили, і тому нам здається, що зараз настає кінець світу", — відповів Пєсков.

Водночас представник Путіна визнав, що сучасний світ переживає серйозні зміни у системі міжнародних відносин. На його думку, механізми міжнародного права, які формувалися після Другої світової війни, фактично перестали працювати.

"На жаль, ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародне право. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм та принципів міжнародного права. Його фактично більше немає, де-юре є, але де-факто його більше немає", — сказав Пєсков

Причиною цього він назвав зростання кількості регіональних конфліктів та накопичення невирішених суперечностей у світовій політиці. За словами речника Кремля, світ перебуває у перехідному періоді, коли стара система міжнародних правил фактично втратила ефективність, а нова модель глобального порядку ще не сформувалася.

