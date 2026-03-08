Рубрики
Slava Kot
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про глибоку кризу міжнародного права, однак запевнив, що нинішні події у світі не свідчать про наближення "кінця світу". За його словами, хоча сучасним поколінням може здаватися, що нинішні події безпрецедентні, однак подібні кризи вже траплялися.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним отримав питання, чи наближається людство до "кінця світу" через численні конфлікти у світі, зокрема війну Росії проти України та події на Близькому Сході.
Водночас представник Путіна визнав, що сучасний світ переживає серйозні зміни у системі міжнародних відносин. На його думку, механізми міжнародного права, які формувалися після Другої світової війни, фактично перестали працювати.
Причиною цього він назвав зростання кількості регіональних конфліктів та накопичення невирішених суперечностей у світовій політиці. За словами речника Кремля, світ перебуває у перехідному періоді, коли стара система міжнародних правил фактично втратила ефективність, а нова модель глобального порядку ще не сформувалася.
