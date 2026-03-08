logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль зробив заяву щодо "кінця світу": чи наближається людство до "Судного дня"
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль зробив заяву щодо "кінця світу": чи наближається людство до "Судного дня"

У Кремлі заявили, що система міжнародного права фактично перестала працювати.

8 березня 2026, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про глибоку кризу міжнародного права, однак запевнив, що нинішні події у світі не свідчать про наближення "кінця світу". За його словами, хоча сучасним поколінням може здаватися, що нинішні події безпрецедентні, однак подібні кризи вже траплялися.

Кремль зробив заяву щодо "кінця світу": чи наближається людство до "Судного дня"

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним отримав питання, чи наближається людство до "кінця світу" через численні конфлікти у світі, зокрема війну Росії проти України та події на Близькому Сході.

"В історії людства ще не таке відбувалося. Ми з вами тоді не жили, і тому нам здається, що зараз настає кінець світу", — відповів Пєсков.

Водночас представник Путіна визнав, що сучасний світ переживає серйозні зміни у системі міжнародних відносин. На його думку, механізми міжнародного права, які формувалися після Другої світової війни, фактично перестали працювати.

"На жаль, ми всі втратили те, що ми називаємо міжнародне право. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм та принципів міжнародного права. Його фактично більше немає, де-юре є, але де-факто його більше немає", — сказав Пєсков 

Причиною цього він назвав зростання кількості регіональних конфліктів та накопичення невирішених суперечностей у світовій політиці. За словами речника Кремля, світ перебуває у перехідному періоді, коли стара система міжнародних правил фактично втратила ефективність, а нова модель глобального порядку ще не сформувалася.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили, що Росія пішла на "серйозні компроміси" щодо війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав нову причину війни Росії проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини