Путін назвав нову причину війни Росії проти України

Російський диктатор Володимир Путін вкотре озвучив нову версію причин війни проти України, заявивши, що ескалація конфлікту нібито стала наслідком політики західних держав. За словами російського лідера, події, які призвели до повномасштабної війни, почалися після підтримки Заходом політичних змін у Києві.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час розмови з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що причиною війни Росії проти України стала "системна помилка" західних країн.

"Можна сказати, що взагалі все, що зараз відбувається, звичайно, помилка, перш за все, західних країн. Системна помилка. Це не наші дії, це дії західних країн, у тому числі європейських. Вони сьогодні пожинають те, що посіяли", — сказав Путін.

За версією Путіна, "українська криза" почалася після того, як західні країни підтримали політичні зміни у Києві у 2014 році, коли Янукович втік з країни. За словами російського диктатора, нібито ці фактори створили умови для "кримських подій, а потім на південному сході України, загалом, для Донбасу, Новоросії".

При цьому очільник Кремля назвав війну розпочату ним "трагедією українського народу" та повторив традиційні пропагандистські наративи Кремля про "незаконну владу" в Києві.

