logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кремль снова отправляет на переговоры "идеолога Путина"
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль снова отправляет на переговоры "идеолога Путина"

РФ анонсировала переговоры с Украиной в Женеве

13 февраля 2026, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Кремль снова отправляет на переговоры "идеолога Путина"

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что на сегодняшний день украинская делегация готовится к следующему раунду переговоров.

Украинцам уже хорошо известно о Владимире Мединском, как бывшем министре культуры России, прославившемся тем, что подбирал нужные формулировки для российского диктатора.

В частности, источник, близкий к структурам безопасности Эстонии, сообщал, что у Владимира Путина есть свои идеи, например, относительно отрицания существования украинского государства, но теперь Мединский "помогает придавать им идеологическую форму".

Кроме того, журналисты выяснили, что Мединский посредством подконтрольного Российского военно-исторического общества проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения.

Также Мединский руководит насаждением кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Песков заявлял, что есть договоренность о новом раунде мирных переговоров. Однако в то время спикер российского диктатора отказывался назвать точные даты и место встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости