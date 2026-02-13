Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что на сегодняшний день украинская делегация готовится к следующему раунду переговоров.

Украинцам уже хорошо известно о Владимире Мединском, как бывшем министре культуры России, прославившемся тем, что подбирал нужные формулировки для российского диктатора.

В частности, источник, близкий к структурам безопасности Эстонии, сообщал, что у Владимира Путина есть свои идеи, например, относительно отрицания существования украинского государства, но теперь Мединский "помогает придавать им идеологическую форму".

Кроме того, журналисты выяснили, что Мединский посредством подконтрольного Российского военно-исторического общества проводит идеологические мероприятия на оккупированных территориях и поддерживает военные подразделения.

Также Мединский руководит насаждением кремлевской идеологии школьникам на постсоветском пространстве и выпускает учебники истории.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Песков заявлял, что есть договоренность о новом раунде мирных переговоров. Однако в то время спикер российского диктатора отказывался назвать точные даты и место встречи.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".



