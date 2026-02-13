logo_ukra

Кремль знову відправляє на переговори "ідеолога Путіна"
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль знову відправляє на переговори "ідеолога Путіна"

РФ анонсувала переговори з Україною у Женеві

13 лютого 2026, 13:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого в Женеві. Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський. Про це розповів прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Кремль знову відправляє на переговори "ідеолога Путіна"

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

У своє чергу радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що станом на сьогодні українська делегація готується до наступного раунду переговорів.

Українцям вже добре відомо про Володимира Мединського, як колишнього міністра культури Росії, який прославився тим, що підбирав потрібні формулювання для російського диктатора.

Зокрема, джерело, близьке до структур безпеки Естонії, повідомляло, що у Володимира Путіна є свої ідеї, наприклад, щодо заперечення існування української держави, але тепер Мединський "допомагає надавати їм ідеологічну форму".

Крім того, журналісти з'ясували, що Мединський за допомогою підконтрольного Російського військово-історичного товариства проводить ідеологічні заходи на окупованих територіях і підтримує військові підрозділи.

Також саме Мединський керує насадженням кремлівської ідеології школярам на пострадянському просторі та випускає підручники історії.

Варто зазначити, раніше Дмитро Пєсков заявляв, що є домовленість щодо нового раунду мирних переговорів. Проте тоді спікер російського диктатора відмовлявся назвати точні дати та місце зустрічі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів риторика російської сторони стала більш нейтральною, технічною і професійною. Однак позиція офіційної Москви залишається категоричною. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в інтерв’ю "24 Каналу".




