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Недилько Ксения
Официальные представители Кремля озвучили ряд тезисов о дальнейшем ходе войны против Украины и взаимоотношений с Западом на фоне подготовки к очередной международной встрече Альянса. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать боевые действия, пока не реализует свои планы, а регулярные запросы Киева по военной помощи якобы ничего не изменят.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
В Кремле снова попытались переложить вину за длительный конфликт на украинскую сторону, обвинив Киев в нежелании идти на компромиссы на условиях агрессора. Спикер российского диктатора подчеркнул, что при отсутствии согласия со стороны Украины на российские условия, боевые действия не прекратятся.
Представитель оккупантов добавил, что завершить все дипломатическим путем вроде бы возможно, но только при условии, что руководство Украины продемонстрирует "добрую волю" и согласится на выдвинутые Москвой требования. В то же время, он подтвердил, что захватнические войска пытаются оккупировать новые территории и отодвинуть линию фронта.
Особое внимание Песков уделил международной политике. По его словам, вопреки публичной враждебной риторике, Кремль не прерывает коммуникацию с Соединенными Штатами Америки, используя для этого закрытые технические инструменты.
В Москве также отметили, что следят за дипломатическими усилиями США, направленными на урегулирование ситуации, и надеются на их успех, однако сейчас видят от Запада только враждебные сигналы.
"РФ поддерживает контакты с США по рабочим каналам, – подчеркнул спикер Путина, комментируя подготовку ко встрече лидеров Североатлантического альянса. — В контексте подготовки к саммиту НАТО заявления, касающиеся РФ, носили скорее конфронтационный характер. В Кремле будут отслеживать информацию и все новости, поступающие с саммита НАТО в Анкаре".
Напомним , портал "Комментарии" писал , что глава Белого дома Дональд Трамп после обстрела Киева подчеркнул, что Путин хочет закончить эту войну.