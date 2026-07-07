Официальные представители Кремля озвучили ряд тезисов о дальнейшем ходе войны против Украины и взаимоотношений с Западом на фоне подготовки к очередной международной встрече Альянса. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать боевые действия, пока не реализует свои планы, а регулярные запросы Киева по военной помощи якобы ничего не изменят.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В Кремле снова попытались переложить вину за длительный конфликт на украинскую сторону, обвинив Киев в нежелании идти на компромиссы на условиях агрессора. Спикер российского диктатора подчеркнул, что при отсутствии согласия со стороны Украины на российские условия, боевые действия не прекратятся.

"Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать России продолжать СВО до достижения целей, – цитируют Дмитрия Пескова пропагандистские медиа. — Для России предпочтительно мирное достижение целей СВО, но Киев пока к этому не готов".

Представитель оккупантов добавил, что завершить все дипломатическим путем вроде бы возможно, но только при условии, что руководство Украины продемонстрирует "добрую волю" и согласится на выдвинутые Москвой требования. В то же время, он подтвердил, что захватнические войска пытаются оккупировать новые территории и отодвинуть линию фронта.

"ВС РФ продолжают освобождение российских регионов, включая ДНР, и работают над созданием буферной зоны с Украиной", — озвучил захватнические намерения спикер Кремля.

Особое внимание Песков уделил международной политике. По его словам, вопреки публичной враждебной риторике, Кремль не прерывает коммуникацию с Соединенными Штатами Америки, используя для этого закрытые технические инструменты.

В Москве также отметили, что следят за дипломатическими усилиями США, направленными на урегулирование ситуации, и надеются на их успех, однако сейчас видят от Запада только враждебные сигналы.

"РФ поддерживает контакты с США по рабочим каналам, – подчеркнул спикер Путина, комментируя подготовку ко встрече лидеров Североатлантического альянса. — В контексте подготовки к саммиту НАТО заявления, касающиеся РФ, носили скорее конфронтационный характер. В Кремле будут отслеживать информацию и все новости, поступающие с саммита НАТО в Анкаре".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что глава Белого дома Дональд Трамп после обстрела Киева подчеркнул, что Путин хочет закончить эту войну.