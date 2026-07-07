Офіційні представники Кремля озвучили низку тез щодо подальшого перебігу війни проти України та взаємин із Заходом на тлі підготовки до чергової міжнародної зустрічі Альянсу. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжуватиме бойові дії, доки не реалізує свої плани, а регулярні запити Києва щодо військової допомоги нібито нічого не змінять.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

У Кремлі вкотре спробували перекласти провину за тривалий конфлікт на українську сторону, звинувативши Київ у небажанні йти на компроміси на умовах агресора. Речник російського диктатора наголосив, що за відсутності згоди з боку України на російські умови, бойові дії не припиняться.

"Постійні прохання України про нові види озброєнь не можуть завадити Росії продовжувати СВО до досягнення цілей, — цитують Дмитра Пєскова пропагандистські медіа. — Для Росії переважним є мирне досягнення цілей СВО, але Київ поки що до цього не готовий".

Представник окупантів додав, що завершити все дипломатичним шляхом нібито можливо, але лише за умови, якщо керівництво України продемонструє "добру волю" та погодиться на висунуті Москвою вимоги. Водночас він підтвердив, що загарбницькі війська намагаються окупувати нові території та відсунути лінію фронту.

"ЗС РФ продовжують звільнення російських регіонів, включаючи ДНР, і працюють над створенням буферної зони з Україною", — озвучив загарбницькі наміри речник Кремля.

Окрему увагу Пєсков приділив міжнародній політиці. За його словами, попри публічну ворожу риторику, Кремль не перериває комунікацію зі Сполученими Штатами Америки, використовуючи для цього закриті технічні інструменти.

У Москві також зазначили, що стежать за дипломатичними зусиллями США, які спрямовані на врегулювання ситуації, та сподіваються на їхній успіх, проте наразі бачать від Заходу лише ворожі сигнали.

"РФ підтримує контакти з США по робочих каналах, — підкреслив спікер Путіна, коментуючи підготовку до зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу. — У контексті підготовки до саміту НАТО заяви, що стосувалися РФ, мали радше конфронтаційний характер. У Кремлі відстежуватимуть інформацію та всі новини, які надходитимуть із саміту НАТО в Анкарі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Білого дому Дональд Трамп після обстрілу Києва наголосив, що Путін хоче закінчити цю війну.