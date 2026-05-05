Кремль срочно забирает с фронта самых боеспособных солдат: что произошло

Путинский режим дал команду срочно отзывать с фронта лучших солдат, чтобы показать их на шоу в Москве – на параде 9 мая. В итоге остаются неопытные, из-за чего противник несет колоссальные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения АТЕШ в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Агенты АТЕШ сообщают, что на Константиновском направлении в 4-й ОМБр и 1-ом мотострелковом полку в преддверии парада Победы 9 мая с фронта массово выводят боеспособных военнослужащих", — говорится в сообщении.

Известно, что российских оккупантов перебрасывают в тыл для репетиций и подготовки к параду в Москве, оставляя позиции на передовой в руках тех, кто остался. Как пишут в движении, в итоге на фронте остаются хилые и неподготовленные.

"Фронт держится на "резерве" из тех, кто едва способен воевать, что приводит к полному хаосу в обороне", — добавили в АТЕШ.

Сообщается, что из-за этого тактика ведения боев у россиян кардинально изменилась — теперь они берут не качеством, а количеством.

"Бросают в атаки толпы неподготовленных солдат, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку профессионалов. Результат предсказуем — количество "200" (убитых) и "300" (раненых) резко возросло, потери бьют рекорды, а мораль в подразделениях на нуле", — добавили партизаны.

