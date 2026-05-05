Кремль срочно забирает с фронта самых боеспособных солдат: что произошло

Кравцев Сергей
Путинский режим дал команду срочно отзывать с фронта лучших солдат, чтобы показать их на шоу в Москве – на параде 9 мая. В итоге остаются неопытные, из-за чего противник несет колоссальные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения АТЕШ в Telegram.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Известно, что российских оккупантов перебрасывают в тыл для репетиций и подготовки к параду в Москве, оставляя позиции на передовой в руках тех, кто остался. Как пишут в движении, в итоге на фронте остаются хилые и неподготовленные.
Сообщается, что из-за этого тактика ведения боев у россиян кардинально изменилась — теперь они берут не качеством, а количеством.
