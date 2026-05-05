Кремль терміново забирає з фронту найбоєздатніших солдатів: що сталося

Кравцев Сергей
Путинський режим дав команду терміново відкликати з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на шоу у Москві – на параді 9 травня. У результаті залишаються недосвідчені, через що противник зазнає колосальних втрат. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху АТЕШ у Telegram.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Відомо, що російських окупантів перекидають у тил для репетицій та підготовки до параду у Москві, залишаючи позиції на передовій у руках тих, хто залишився. Як пишуть у русі, у результаті на фронті залишаються кволі та непідготовлені.
Повідомляється, що через тактику ведення боїв у росіян кардинально змінилася — тепер вони беруть не якістю, а кількістю.
