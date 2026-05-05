Кремль терміново забирає з фронту найбоєздатніших солдатів: що сталося

Путинський режим дав команду терміново відкликати з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на шоу у Москві – на параді 9 травня. У результаті залишаються недосвідчені, через що противник зазнає колосальних втрат. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні партизанського руху АТЕШ у Telegram.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Агенти АТЕШ повідомляють, що на Костянтинівському напрямку у 4-му ОМБр та 1-му мотострілецькому полку напередодні параду Перемоги 9 травня з фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що російських окупантів перекидають у тил для репетицій та підготовки до параду у Москві, залишаючи позиції на передовій у руках тих, хто залишився. Як пишуть у русі, у результаті на фронті залишаються кволі та непідготовлені.

"Фронт тримається на резерві з тих, хто ледве здатний воювати, що призводить до повного хаосу в обороні", — додали в АТЕШ.

Повідомляється, що через тактику ведення боїв у росіян кардинально змінилася — тепер вони беруть не якістю, а кількістю.

"Кидають в атаки натовпи непідготовлених солдатів, щоб хоч якось компенсувати нестачу професіоналів. Результат передбачуваний — кількість "200" (убитих) та "300" (поранених) різко зросла, втрати б'ють рекорди, а мораль у підрозділах на нулі", — додали партизани.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський наступ на Костянтинівку фактично зайшов у глухий кут, незважаючи на місяці боїв і гучні заяви Москви. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, оцінивши реальні масштаби просування військ РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 5 травня як мінімум у 18 областях Росії оголосили ракетну небезпеку. Причому один із регіонів знаходиться за 2000 км від кордону з Україною.



