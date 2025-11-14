Кремль сыграл на опережение: почему удары по НПЗ не стали смертельными для РФ

Объем переработки нефти в России в этом году снизился лишь на 3%, поскольку нефтеперерабатывающие заводы предотвратили резкий спад производства топлива, используя резервные мощности для компенсации убытков от ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Нефтепереработка в России. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собственные источники СМИ отмечает, что большинство атак украинских дронов состоялось в начале 2025 года, а затем возобновилось в августе. Дроны нанесли удары по меньшей мере 17 крупных нефтеперерабатывающих заводах, заставив Россию, второго по величине экспортера нефти в мире, ограничить экспорт топлива и заказать дополнительные средства защиты от дронов.

На пике второй волны ударов между августом и октябрем атаки и плановое техническое обслуживание вывели из строя 20% мощностей нефтеперерабатывающих заводов России, согласно расчетам Reuters.

Однако это привело лишь к 6% снижению общего объема переработки в России до примерно 5,1 млн баррелей в сутки, что на 300 000 баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период прошлого года, как свидетельствуют данные источников.

В более широком смысле, с января по октябрь переработка нефти упала до примерно 220 млн метрических тонн (5,2 млн баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что российские нефтеперерабатывающие заводы работали значительно ниже полной мощности до атак и смогли смягчить их влияние, запустив запасные установки как на поврежденных, так и на неповрежденных заводах, а также вернули в эксплуатацию атакованные установки после ремонта.

По данным источников Reuters в отрасли, благодаря ремонту дистилляционные установки в большинстве случаев возвращаются к работе в течение нескольких недель.

Однако эти работы являются дорогостоящими и иногда требуют больше времени, поэтому непонятно, как долго Россия сможет использовать резервные мощности, если украинские атаки дронов будут продолжаться.

