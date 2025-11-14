Кремль зіграв на випередження: чому удари по НПЗ не стали смертельними для РФ

Обсяг переробки нафти в Росії цього року знизився лише на 3%, оскільки нафтопереробні заводи запобігли різкому спаду виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Нафтопереробка у Росії. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на власні джерела ЗМІ зазначає, що більшість атак українських дронів відбулася на початку 2025 року, а потім поновилася у серпні. Дрони завдали ударів щонайменше 17 великих нафтопереробних заводах, змусивши Росію, другого за величиною експортера нафти у світі, обмежити експорт палива та замовити додаткові засоби захисту від дронів.

На піку другої хвилі ударів між серпнем та жовтнем атаки та планове технічне обслуговування вивели з ладу 20% потужностей нафтопереробних заводів Росії, згідно з розрахунками Reuters.

Однак це призвело лише до 6% зниження загального обсягу переробки в Росії до приблизно 5,1 млн. барелів на добу, що на 300 000 барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року, як свідчать дані джерел.

У ширшому розумінні з січня по жовтень переробка нафти впала до приблизно 220 млн метричних тонн (5,2 млн барелів на добу), що на 3% менше, ніж минулого року.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що російські нафтопереробні заводи працювали значно нижче за повну потужність до атак і змогли пом'якшити їх вплив, запустивши запасні установки як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також повернули в експлуатацію атаковані установки після ремонту.

За даними джерел Reuters у галузі, завдяки ремонту дистиляційні установки у більшості випадків повертаються до роботи протягом кількох тижнів.

Однак ці роботи є дорогими і іноді вимагають більше часу, тому незрозуміло, як довго Росія зможе використати резервні потужності, якщо українські атаки дронів продовжуватимуться.

