Кремль требует капитуляции: в США рассказали, что стоит за ультиматумом Москвы перед переговорами

Россия фактически выдвинула Украине новое жесткое условие для начала полноценного прекращения огня. В Кремле потребовали, чтобы украинская армия покинула неоккупированную часть Донецкой области еще до продолжения мирных переговоров. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Американские аналитики обратили внимание на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, который 7 мая заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией "не имеет смысла", пока Киев не сделает "один серьезный шаг".

Речь идет о выводе украинских войск с территорий Донецкой области, которые Россия до сих пор не смогла захватить военным путем. По сути, Москва требует передать ей районы, остающиеся под контролем Украины, еще до подписания каких-либо соглашений о мире или перемирии.

В ISW подчеркивают, что Кремль давно пытается закрепить это требование как обязательное условие для остановки войны. При этом Москва не дает никаких гарантий, что после передачи территорий действительно согласится на окончательное мирное соглашение.

Особое значение имеет так называемый "пояс крепостей" — система укрепленных городов в Донецкой области, которая с 2014 года остается основой украинской обороны на Донбассе. Если Украина потеряет эти позиции, российская армия получит удобный плацдарм для новых наступлений уже вглубь страны.

Аналитики считают, что Кремль пытается добиться политическим давлением того, чего российская армия не смогла достичь на поле боя. По оценке ISW, Москва стремится использовать возможное перемирие для перегруппировки войск и подготовки новых атак в более выгодный для себя момент.

На этом фоне заявления российских чиновников выглядят не как поиск компромисса, а как попытка навязать Киеву односторонние уступки под угрозой продолжения войны.

