Кремль вимагає капітуляції: у США розповіли, що стоїть за ультиматумом Москви перед переговорами

Росія фактично висунула Україні нову жорстку умову для початку повноцінного припинення вогню. У Кремлі зажадали, щоб українська армія залишила неокуповану частину Донецької області ще до мирних переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Американські аналітики звернули увагу на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, який 7 травня заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією "не має сенсу", доки Київ не зробить "один серйозний крок".

Йдеться про виведення українських військ із територій Донецької області, які Росія досі не змогла захопити військовим шляхом. По суті, Москва вимагає передати їй райони, які залишаються під контролем України, ще до підписання будь-яких угод про мир чи перемир'я.

У ISW наголошують, що Кремль давно намагається закріпити цю вимогу як обов'язкову умову для зупинення війни. При цьому Москва не дає жодних гарантій, що після передачі територій справді погодиться на остаточну мирну угоду.

Особливе значення має так званий "пояс фортець" – система укріплених міст на Донеччині, яка з 2014 року залишається основою української оборони на Донбасі. Якщо Україна втратить ці позиції, російська армія отримає зручний плацдарм для нових наступів уже в глиб країни.

Аналітики вважають, що Кремль намагається досягти політичного тиску того, чого російська армія не змогла досягти на полі бою. За оцінкою ISW, Москва прагне використати можливе перемир'я для перегрупування військ та підготовки нових атак у більш вигідний для себе момент.

На цьому тлі заяви російських чиновників виглядають не як пошук компромісу, а спроба нав'язати Києву односторонні поступки під загрозою продовження війни.

