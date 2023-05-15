Кремль угрожающе отреагировал на приезд Зеленского в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский совершает европейское турне, где посещает лидеров Европы. 15 мая украинский президент прилетел в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. На такие события отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время встречи Зеленского и Сунака оба лидера произнесли речи. Риши Сунак отметил, что Владимир Зеленский первый лидер, принимаемый в лондонском замке Чекерс, который является резиденцией британских премьеров, а также добавил, что именно здесь Уинстон Черчилль произносил много своих речей во время Второй мировой войны. Ожидается, что Британия и дальше будет поддерживать Украину в войне, а МИД страны объявил, что летом начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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На такие сообщения отреагировали в Кремле, где пригрозили дополнительные сложности для Украины.

"Военная помощь Лондона Киеву не повлияет на ход спецоперации, но создаст дополнительные сложности Киеву", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Зеленский на прошлой неделе прилетел в Италию, где встретился с премьером Джорджей Мелони и Папой Римским, а затем отправился в Германию, Францию и в конце концов в Великобританию.

Ранее портал "Комментарии" сообщали об угрожающих сообщениях из Кремля из-за прибытия в Украину нового дальнобойного оружия, которое прислали западные союзники, в частности Великобритания.

Также "Комментарии" писали о том, что украинский лидер указал на какой территории будет использовано западное оружие и ударит ли оно по России.