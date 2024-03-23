Кремль усилит контроль за россиянами в интернете: какие планируются ограничения

Правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам.

В РФ усилят контроль за гражданами. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, в список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства.

Сообщается, что проект постановления разработала ФСБ, заявив, что "отсутствие нормативно закрепленного долга по хранению и предоставлению органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-розыскной деятельности, отрицательно сказывается на обеспечении безопасности РФ".

Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году. К этой категории организаторов относятся ресурсы "ВКонтакте", сервисы "Яндекса", "Одноклассники", "Сбербанк".

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.