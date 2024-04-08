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Кремль устроил шоу с причастными к теракту в «Крокусе»: что те заявили об Украине

В России показали "доказательства" причастности Украины к теракту в Москве

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", российские пропагандисты продолжают нагнетать истерию в российском обществе, пытаясь связать теракт в "Крокус Сити Холл" с украинскими спецслужбами. Более того, теперь в стране-агрессоре начинают распространять так называемые "доказательства" в прайм-тайм на центральных федеральных телеканалах.

Кремль устроил шоу с причастными к теракту в «Крокусе»: что те заявили об Украине

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Так на "Первом канале" российского телевидения через 2,5 недели после теракта в "Крокус Сити Холле" показали кадры допроса задержанных, где они рассказывают о якобы их координаторе по имени Сайфулло, который обещал выдать им в Киеве по миллиону рублей.

Задержанные на видео выглядят, как после пыток, еле говорят и неподвижно смотрят в одну точку, а один вообще не открывает глаза.

Один из них говорит, что они двигались "в сторону Киева", а указания им давал якобы "Сайфулло". Якобы имя этого "координатора" назвали все четверо "террористов". Якобы он обозначил место атаки, пропуск в "Сити Холл", снабдил оружием и дал маршрут отхода.

"Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев, и там один миллион рублей дадут", — говорит один из подозреваемых, которому при задержании отрезали кусок уха.

В лучших традициях российской пропаганды говорится, в сюжете говорится, что якобы после атаки террористы отправились по трассе М-3 Москва-Киев и были задержаны вблизи поселка Коммуна за 141 км до границы с Украиной. Из смартфонов задержанных российские силовики якобы узнали, что те до последнего получали указания от куратора Сайфулло.

Один из задержанных говорит, что, по словам этого Сайфулло, на границе их якобы должны были ждать люди, которые помогут доехать до Киева.

В пропагандистском сюжете говорится, что с украинской стороны для террористов готовили сразу два коридора – якобы ВСУ проводили с этой целью разминирование вблизи приграничных Чуйковка и Сопычь Сумской области.

Пропагандисты убеждают россиян, что "озвученных следователями фактов достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке кровавой бойни в "Крокусе"". Утверждается также, что наемники незадолго до теракта якобы получили деньги с Украины.

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