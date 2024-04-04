Как теракт в Крокусе скажется на войне в Украине: что это значит для путинского режима

Спустя почти две недели после теракта в Crocus City Hall российские власти, спецслужбы и пропаганда, несмотря на массу фактов о причастности к происшедшему ИГИЛ, продолжают "лепить" украинский и западный след. В Кремле уже даже не скрывают, что используют теракт в Подмосковье для усиления мобилизации. Какие выводы из происшедшего можно сделать на данный момент? Чем это обернется для РФ, а также в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Теракт в Подмосковье может стать маркером распада российской системы власти

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает следующим образом:

"По поводу того, что теракт будет использован Кремлем для усиления антиукраинской риторики (не взирая на то, кто был реальным заказчиком и исполнителем), было очевидно сразу. Российская власть имеет проблемы с мобилизацией – и людей, и экономики. Потому любое событие используется для решения этих проблем. В том числе теракт в Подмосковье".

При этом, отмечает эксперт, сам по себе этот теракт явно вреден для путинского режима. По крайней мере, в информационном плане. Ведь какую бы версию не продвигал Кремль, сам факт теракта бьет по репутации – и его, и его спецслужб.

Даже абсурдная версия об "украинском следе". След же реальный – террористов ИГИЛ – тоже демонстрирует слабость режима, ФСБ, силовиков и так далее. Особенно, когда этот след стараются усиленно не замечать, акцентирует Андрей Еременко. Так что, констатирует он, информационно и репутационно Кремль тут однозначно теряет.

Обычная банальная роспропаганда", – поясняет эксперт. "В краткосрочной перспективе этот теракт никак не повлияет на российско-украинскую войну. Чтоб там не рассказывали в РФ, мобилизация усилена не будет. А разговоры о том, что случившееся в "Крокусе" якобы увеличило волну контрактников – просто разговоры

В долгосрочной же перспективе, продолжает он, теракт в Подмосковье может стать маркером распада российской системы власти. Ведь демонстрирует, что она недееспособна. "Проспала" теракт, о котором предупреждали. Причем, предупреждал, как выясняется, даже Иран.

"Таких маркеров распада системы, начиная с пригожинского мятежа, всё больше. Но когда система в РФ реально распадется, не знает никто. Впрочем, я не удивлюсь, если завтра случится что-то, после чего путинский режим рухнет. И начнется некая трансформация, сопровождаемая довольно кровавыми процессами. После чего России станет не до войны с Украиной. Впрочем, не удивлюсь я, и, если путинский режим просуществует еще несколько лет. Вряд ли больше", – констатирует Андрей Еременко.

Теракт выгоден Кремлю

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко акцентирует, что российскую логику просчитать невозможно. Ведь подавляющее число граждан РФ живет в некой своей парадигме, считая, что они всегда правы, а все вокруг виноваты.

Как отмечал в беседе со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, разведка Штатов тут в очередной раз продемонстрировала свой высокий профессионализм. В отличие от разведок и спецслужб РФ, которые проигнорировали предупреждения и "проспали" теракт. Зачем США было предупреждать РФ, если бы американцы имели отношение к этому теракту, как утверждает тот же Патрушев? Зачем было совершать нечто подобное Украине? Да, наши дроны летят (и будут лететь) по российским военным и промышленным объектам, включая НПЗ Но, зачем нам целенаправленно, да еще и так жестоко убивать мирных граждан (мы же путинская армия), тем более понимая, как это может быть использовано против нас? Что сейчас, кстати, и делает РФ, "лепя" неправдоподобный "украинский след" для того, чтоб скрыть собственную некомпетентность, оправдать агрессию против нашей страны, усилить мобилизацию", – поясняет Сергей Дойко. "В любой ситуации следует искать – кому выгодно. Разберем то, что случилось в "Крокусе". США более чем за две недели до теракта предупреждали, что он возможен

Так что теракт, заключает он, выгоден Кремлю, хоть, возможно, тот и не причастен в этот раз к его проведению.

"Укреплять власть Путину нет смысла. Он и так укрепился – дальше некуда. Полный диктат, полный надзор за всеми и вся. Подчеркиваю – теракт выгоден путинскому террористическому режиму, собственно государству-террористу-РФ. Хоть необязательно это дело рук российских спецслужб, как теракты, на которых Путин начина свое правление", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, ИГИЛ, который практически сразу взял на себя ответственность за теракт, выпустил даже газету по этому поводу, явно удивлен этой российской реакцией.

тот, вероятно, может повторить. Уже более акцентировано", – считает Сергей Дойко. "Как так? Все доказательства указывают на ИГИЛ, он сам всё признал, а вы такое чудите? Но у РФ, как я уже отмечал, своя особая "логика". Ну, а раз РФ предпочитает не видеть явного следа ИГИЛ

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