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Кремль уже переживает за стабильность режима Путина: в ISW озвучили нюансы

Ультранационалисты выступают за усиление репрессивных мер, в частности в отношении россиян-"предателей", но Кремль не поддается

26 апреля 2023, 07:15 comments1243
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль уже переживает за стабильность режима Путина: в ISW озвучили нюансы

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские ультранационалисты выступают за возвращение Кремля к сталинским репрессиям и ожидают от Путина их усиления. Однако, Кремль продолжает избегать открытых репрессивных мер, из-за опасений за стабильность путинского режима.


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В частности, правительство РФ отозвало из Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30% для россиян, бежавших из страны, хотя ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество россиян-"предателей". В ISW считают, что Кремль "колеблется относительно введения таких непопулярных мер".                                                          

Стоит отметить, недавно депутат Госдумы РФ от правящей "Единой России" Андрей Гурулев призвал возродить в Российской Федерации понятие "враг народа". При этом Гурулев признался, что лично сам он хочет возвращения сталинских репрессий против тех, кто не поддерживает курс действующей власти или критикует решения режима.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-25-2023
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