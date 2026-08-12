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Кремль всерьез перепугался: в США раскрыли, почему «Яблоко» убрали с выборов в Госдуму

Единственная зарегистрированная партия, выступившая против вторжения в Украину, снова столкнулась с давлением властей, теперь перед сентябрьскими выборами

12 августа 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Исключение партии "Яблоко" из предстоящих выборов в Государственную думу свидетельствует о дальнейшем ужесточении политической системы России и стремлении Кремля не допустить даже ограниченного проявления антивоенных настроений. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Кремль всерьез перепугался: в США раскрыли, почему «Яблоко» убрали с выборов в Госдуму

Партия Яблоко. Фото: из открытых источников

"Яблоко" проводило кампанию под лозунгом "За мир и свободу" и выступало за прекращение огня в Украине. Партия остается единственной зарегистрированной политической силой России, которая открыто выступила против полномасштабного вторжения в 2022 году.

10 августа основатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что решение Верховного суда об исключении партии показывает страх Кремля перед ее антивоенной риторикой. Политик сообщил, что партия намерена обжаловать решение. В тот же день сторонники "Яблока" провели акцию у здания Верховного суда.

Давление на партию продолжается уже несколько лет. Российские власти возбуждали уголовные дела против ее представителей, ссылаясь на нарушения законодательства об иностранных агентах, а отдельных кандидатов партии не допускали к выборам еще до начала полномасштабной войны.

При этом реальная электоральная угроза для Кремля выглядит ограниченной. На выборах в Госдуму 2021 года "Яблоко" получило лишь 1,34% голосов по федеральному списку при проходном барьере в 5%. После начала полномасштабного вторжения партия не выдвигала кандидатов.

Однако в ISW отмечают, что в последние месяцы популярность "Яблока" могла несколько вырасти на фоне недовольства последствиями войны. Кремль, вероятно, опасается даже небольшого перетока голосов от контролируемых властями партий.

Российские выборы не являются свободными и честными, а Кремль контролирует подсчет голосов. Но власти, вероятно, хотят минимизировать риск слишком заметной поддержки "Яблока", которая способна поставить под сомнение официальные результаты. По сути, сентябрьские выборы в Госдуму Москва может стремиться превратить в демонстрацию общественной поддержки войны.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-11-2026/
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