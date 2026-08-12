Кремль всерйоз злякався: у США розкрили, чому «Яблуко» прибрали з виборів до Держдуми

Виняток партії "Яблуко" з майбутніх виборів до Державної думи свідчить про подальше посилення політичної системи Росії та прагнення Кремля не допустити навіть обмеженого прояву антивоєнних настроїв. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Партія Яблуко. Фото: із відкритих джерел

"Яблуко" проводило кампанію під гаслом "За мир і свободу" та виступало за припинення вогню в Україні. Партія залишається єдиною зареєстрованою політичною силою Росії, яка відкрито виступила проти повномасштабного вторгнення у 2022 році.

10 серпня засновник "Яблука" Григорій Явлінський заявив, що рішення Верховного суду про виключення партії показує страх Кремля перед її антивоєнною риторикою. Політик повідомив, що партія має намір оскаржити рішення. Того ж дня прихильники "Яблука" провели акцію біля Верховного суду.

Тиск на партію триває вже кілька років. Російська влада порушувала кримінальні справи проти її представників, посилаючись на порушення законодавства про іноземних агентів, а окремих кандидатів партії не допускали до виборів ще до початку повномасштабної війни.

При цьому реальна електоральна загроза Кремлю виглядає обмеженою. На виборах до Держдуми 2021 року "Яблуко" отримало лише 1,34% голосів за федеральним списком за прохідного бар'єру в 5%. Після початку повномасштабного вторгнення партія не висувала кандидатів.

Проте в ISW зазначають, що останніми місяцями популярність "Яблука" могла дещо зрости на тлі невдоволення наслідками війни. Кремль, ймовірно, побоюється навіть невеликого перетікання голосів від контрольованих владою партій.

Російські вибори не є вільними та чесними, а Кремль контролює підрахунок голосів. Але влада, ймовірно, хоче мінімізувати ризик надто помітної підтримки "Яблука", яка здатна поставити під сумнів офіційні результати. По суті, вересневі вибори до Держдуми Москва може прагнути перетворити на демонстрацію громадської підтримки війни.

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