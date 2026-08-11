Страх нельзя скрыть: зачем Кремль убрал единственную антивоенную партию

Учитывая те процессы, которые происходят в России, настоящей оппозиции внутри страны уже давно нет. Однако Верховный суд России снял единственную в бюллетене антивоенную партию "Яблоко" по выборам в Госдуму РФ. Глава федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что партия шла на выборы с программой "За мир и свободу!". Члены "Яблока" выступают за прекращение огня, дипломатию и мир, а также против ядерной войны и политических репрессий. О чем говорит такой шаг Кремля, когда россиянам оставили право выбора без выбора? Есть ли шанс, что у России могут вспыхнуть протесты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

Снятие "Яблока" заметно приблизило немаловажный момент

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко говорит, что на самом деле ситуация выглядит больше, чем просто. В электоральном смысле Кремль боится своей тени уже давно.

"Помните, как они снимали кого угодно, кто мог хотя бы теоретическую конкуренцию создать. Даже провинциальную журналистку не пустили на выборы "президента". А здесь целая партия. Скорее всего, они увидели, что даже такая абсолютная карикатурная "оппозиция", как журналистка, или нынешнее "Яблоко" начинает собирать вокруг себя весь "протестный" электорат, очевидно, просто ему не дают проявиться. Это общее место. А вот что я могу добавить, так это то, что любая автократия начинает шататься не тогда, когда главный "автократ" делает идиотские шаги, например, изнурительную и длительную войну с соседним государством, а тогда, когда он становится слабым с точки зрения элит. И тогда элиты начинают чувствовать, что теперь "можно" гораздо больше, чем было раньше", – отметил Андрей Еременко.

Собеседник портала "Комментарии" продолжает, так вот уже сейчас "можно" критиковать власть за неправильную войну с точки зрения зет-патриотов. Практически любой более или менее известный российский "военкор" чуть ли не каждый день рассказывает то, за что Гиркина не так давно посадили.

"Так вот. Снятие "Яблоки" – это то же проявление слабости автократа. После которого станет ясно, что "можно" еще немного больше. Это не будет мгновенным действием, скорее это преобразования, которые продлятся месяц-полтора и будут незаметными для нас. И в какой момент количество таких "можно" перейдет в качество (заметные и довольно быстрые изменения) – мы не знаем, но мы знаем, что снятие "Яблока" заметно приблизило этот момент", – констатировал эксперт.

Сильная власть не боится дать слабой партии спокойно проиграть

Политический эксперт Виктор Таран говорит, что регистрация "Яблока" была сознательным решением самого высокого уровня, а не упущением какого-то клерка, а затем довольно быстро эксперимент вышел из-под контроля. Что-то похожее уже происходило в 2013 году с "Гражданской платформой" Прохорова.

"Политически активная молодежь начала голосовать за антивоенную партию еще до самих выборов. Делала она это роликами с яблоками, мемами и публичной иносказательной агитацией. Когда рейтинг партии поднялся до 9,3 процента, тогда управляемый клапан для выпуска пара превратился в политический символ. Глава партии Николай Рыбаков накануне суда сформулировал это почти триумфально. "Для них неожиданность, что так много людей поддерживают Яблоко". Это, собственно, и был приговор эксперимента", – отметил эксперт.

По его словам, дальше началось то, что россияне называют правовой процедурой. Иск подала партия "Родина", а претензии составили настоящую антологию абсурда. Антивоенную позицию истолковали как призывы к экстремизму и посягательству на территориальную целостность. Заявление руководства партии об опасности усиления репрессий было названо попыткой подрыва легитимности строя через "формирование эмоционально негативного образа" органов власти. Отдельным пунктом шло нарушение авторских прав на картинку, сгенерированную нейросетью. Прокуратура и ЦИК иск поддержали, а Верховный трибунал после девятичасового заседания постановил, что "исковое заявление партии “Родина” удовлетворит в полном объеме". Григорий Явлинский назвал это саморазвенчанием политической системы и страхом власти.

"Отдельно стоит упомянуть позицию Гарри Каспарова и Форума свободной России. Они еще до решения суда назвали сентябрьские выборы очередным фарсом и переназначением состава Госдумы. Призывы мобилизоваться вокруг каких-либо фигур на таких выборах Форум назвал "проявлением наивности, инерции или недобросовестности". Аргумент там еще и территориальный, потому что голосование проводят и на оккупированных территориях. То есть участие в нем легитимизирует не только "путинское большинство", но и сами захваты украинских территорий. Настоящие выборы, по логике Форума, возможны только после победы Украины и демонтажа диктатуры. Эта позиция внутренне последовательна и морально чиста, но она не объясняет произошедшего. Если все это чисто декорация, зачем декорацию срывать за две недели до печати бюллетеней? Кремль своими действиями сам признал, что клетка напротив яблока что-то значит", – отметил эксперт.

Он отмечает, что в этой истории есть и хорошая новость. Все, что произошло, говорит о страхе и о качестве тех, кто принимает решение.

"Сильные власти не боятся дать слабой партии спокойно проиграть. Уверенные власти не меняют правила через две недели после собственного решения. Стратеги, сначала открывающие клапан, а затем судорожно его затыкающие, не похожи на людей с железным контролем над огромной страной. Чем больше страх, тем более узкое пространство для маневра. Чем уже пространство, тем больше новых ошибок. Режимы, которые так нервничают, обычно ближе к падению, чем им самим кажется", – подытожил Виктор Таран.

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