Во время традиционного возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве российский диктатор Владимир Путин попал в неловкую ситуацию. После церемонии к нему подвели детей, и одна из девочек публично пожаловалась на положение своего раненого родственника, которого без должного лечения снова отправляют на фронт.

Об этом случае сообщило издание "Агентство" .

"У меня сейчас дядя на фронте. Его ранили в руку – он был в госпитале, его никак не лечат. Сейчас его отправляют на задание. Я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь в России", — сказала представившаяся Кирой девочка. Путин ответил, что "обязательно" найдет ее дядю.

Выяснилось, что Кира – дочь ликвидированного оккупанта. Она является одной из двух подопечных так называемого Комитета семей воинов отечества, которых подводили к Путину 4 ноября. Ее отец, Владимир Пименов, был мобилизован в сентябре 2022 года, а погиб 7 марта 2024-го в Горловке Донецкой области.

Как сообщают российские паблики, пропагандист Павел Зарубин сначала опубликовал полное видео встречи, которое длилось около четырех минут, но впоследствии вырезал момент с вопросом девочки, сократив ролик вдвое. Впрочем, некоторые каналы успели перепостить оригинальную версию и фрагмент с конфузом сохранился в сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский диктатор выступил на церемонии награждения разработчиков вооружения и начал угрожать миру своими новыми разработками. А также Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".

"Россия, как и все другие ядерные государства, развивает свой ядерный потенциал. Россия никому не угрожает. В зоне испытаний "Буревестника" находился разведывательный корабль НАТО. Мы не мешали его работе, пусть смотрит. Будущие ракеты на ядерной установке будут и сверхзвуковыми. Новые поколения вооружений уже разрабатываются он.