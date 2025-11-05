Кремль вирізав ці кадри: маленька дівчинка на публіці поставила Путіна в незручне становище (ВІДЕО)

Під час традиційного покладання квітів до пам’ятника Мініну і Пожарському на Красній площі в Москві російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію. Після церемонії до нього підвели дітей, і одна з дівчаток публічно поскаржилася на становище свого пораненого родича, якого без належного лікування знову відправляють на фронт.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про цей випадок повідомило видання "Агентство".

"У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку — він був у госпіталі, його ніяк не лікують. Зараз його відправляють на завдання. Я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь у Росії", — сказала дівчинка, яка представилася Кірою. Путін відповів, що "обов’язково" знайде її дядька.

З’ясувалося, що Кіра — донька ліквідованого окупанта. Вона є однією з двох підопічних так званого "Комітету сімей воїнів вітчизни", яких підводили до Путіна 4 листопада. Її батько, Володимир Піменов, був мобілізований у вересні 2022 року, а загинув 7 березня 2024-го в Горлівці на Донеччині.

Як повідомляють російські пабліки, пропагандист Павло Зарубін спочатку опублікував повне відео зустрічі, яке тривало близько чотирьох хвилин, але згодом вирізав момент із запитанням дівчинки, скоротивши ролик удвічі. Утім, деякі канали встигли перепостити оригінальну версію, тож фрагмент із конфузом зберігся в мережі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що кремлівський диктатор виступив на церемонії нагородження розробників озброєння і почав погрожувати світові своїми новими розробками. А також Путін нагородив розробників "Посейдона" і "Буревісника".

"Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал. Росія нікому не загрожує.У зоні випробувань "Буревісника" перебував розвідувальний корабель НАТО. Ми не заважали його роботі, нехай дивиться. Майбутні ракети на ядерній установці будуть і надзвуковими. Нові покоління озброєнь вже розробляються на базі ядерної установки, як у "Буревісника",- сказав він.