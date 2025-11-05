logo_ukra

BTC/USD

103931

ETH/USD

3448.8

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Кремль вирізав ці кадри: маленька дівчинка на публіці поставила Путіна в незручне становище (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль вирізав ці кадри: маленька дівчинка на публіці поставила Путіна в незручне становище (ВІДЕО)

Дівчинка виявилася дочкою ліквідованого окупанта Володимира Піменова

5 листопада 2025, 23:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Під час традиційного покладання квітів до пам’ятника Мініну і Пожарському на Красній площі в Москві російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію. Після церемонії до нього підвели дітей, і одна з дівчаток публічно поскаржилася на становище свого пораненого родича, якого без належного лікування знову відправляють на фронт.

Кремль вирізав ці кадри: маленька дівчинка на публіці поставила Путіна в незручне становище (ВІДЕО)

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про цей випадок повідомило видання "Агентство".

"У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку — він був у госпіталі, його ніяк не лікують. Зараз його відправляють на завдання. Я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь у Росії", — сказала дівчинка, яка представилася Кірою. Путін відповів, що "обов’язково" знайде її дядька.

З’ясувалося, що Кіра — донька ліквідованого окупанта. Вона є однією з двох підопічних так званого "Комітету сімей воїнів вітчизни", яких підводили до Путіна 4 листопада. Її батько, Володимир Піменов, був мобілізований у вересні 2022 року, а загинув 7 березня 2024-го в Горлівці на Донеччині.

Як повідомляють російські пабліки, пропагандист Павло Зарубін спочатку опублікував повне відео зустрічі, яке тривало близько чотирьох хвилин, але згодом вирізав момент із запитанням дівчинки, скоротивши ролик удвічі. Утім, деякі канали встигли перепостити оригінальну версію, тож фрагмент із конфузом зберігся в мережі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що кремлівський диктатор виступив на церемонії нагородження розробників озброєння і почав погрожувати світові своїми новими розробками. А також Путін нагородив розробників "Посейдона" і "Буревісника".

"Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал. Росія нікому не загрожує.У зоні випробувань "Буревісника" перебував розвідувальний корабель НАТО. Ми не заважали його роботі, нехай дивиться. Майбутні ракети на ядерній установці будуть і надзвуковими. Нові покоління озброєнь вже розробляються на базі ядерної установки, як у "Буревісника",- сказав він.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.agents.media/plemyannitsa-uchastnika-vojny-v-ukraine-rasskazala-putinu-kak-ee-ranenogo-dyadyu-bez-lecheniya-vernuli-na-front/
Теги:

Новини

Всі новини