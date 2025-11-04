logo_ukra

BTC/USD

100472

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін погрожує світові новою російського зброєю: до чого варто готуватися
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін погрожує світові новою російського зброєю: до чого варто готуватися

Путін нагородив розробників «Посейдона» і «Буревісника».

4 листопада 2025, 21:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Кремлівський диктатор виступив на церемонії нагородження розробників озброєння і почав погрожувати світові своїми новими розробками. А також Путін нагородив розробників "Посейдона" і "Буревісника".

Путін погрожує світові новою російського зброєю: до чого варто готуватися

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Коментарі" зібрали головні заяви з його божевільного виступу:

- Володимир Путін оголосив про запуск серійного виробництва "Орешника";

- Системи з ракетою "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування в наступному році;

- У розробці "Посейдона" і "Буревісника" створено величезний заділ для майбутнього, Росія буде і далі йти вперед;

- "Буревісник" за дальністю польоту перевершив усі відомі в світі ракетні системи;

-У "Посейдоні" і "Буревіснику" використовуються тільки вітчизняні матеріали;

 - Швидкість "Посейдона" кратно перевищує швидкість всіх сучасних надводних кораблів;

Натомість Путін цинічно сказав, що РФ нікому не погрожує.

"Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал. Росія нікому не загрожує.У зоні випробувань "Буревісника" перебував розвідувальний корабель НАТО. Ми не заважали його роботі, нехай дивиться. Майбутні ракети на ядерній установці будуть і надзвуковими. Нові покоління озброєнь вже розробляються на базі ядерної установки, як у "Буревісника",- сказав він.

Втім, виступ російського диктатора призначений виключно для внутрішньої аудиторії. На Заході до таких заяв ставляться з певною часткою скепсису. 

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін запровадив в РФ мобілізацію на весь рік і назвав причини.  Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.

 Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини