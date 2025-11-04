Путін погрожує світові новою російського зброєю: до чого варто готуватися

Кремлівський диктатор виступив на церемонії нагородження розробників озброєння і почав погрожувати світові своїми новими розробками. А також Путін нагородив розробників "Посейдона" і "Буревісника".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Коментарі" зібрали головні заяви з його божевільного виступу:

- Володимир Путін оголосив про запуск серійного виробництва "Орешника";

- Системи з ракетою "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування в наступному році;

- У розробці "Посейдона" і "Буревісника" створено величезний заділ для майбутнього, Росія буде і далі йти вперед;

- "Буревісник" за дальністю польоту перевершив усі відомі в світі ракетні системи;

-У "Посейдоні" і "Буревіснику" використовуються тільки вітчизняні матеріали;

- Швидкість "Посейдона" кратно перевищує швидкість всіх сучасних надводних кораблів;

Натомість Путін цинічно сказав, що РФ нікому не погрожує.

"Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал. Росія нікому не загрожує. У зоні випробувань "Буревісника" перебував розвідувальний корабель НАТО. Ми не заважали його роботі, нехай дивиться. Майбутні ракети на ядерній установці будуть і надзвуковими. Нові покоління озброєнь вже розробляються на базі ядерної установки, як у "Буревісника",- сказав він.

Втім, виступ російського диктатора призначений виключно для внутрішньої аудиторії. На Заході до таких заяв ставляться з певною часткою скепсису.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін запровадив в РФ мобілізацію на весь рік і назвав причини. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який запроваджує цілорічний призов до армії — відтепер він триватиме з 1 січня по 31 грудня. Кремлівський диктатор вітаючи росіян з Днем народної єдності, пояснив це нібито захистом суверенітету країни.

Раніше у Російській Федерації існували два основні призовні періоди — весняний та осінній. Однак після ухвалення нового закону мобілізаційна кампанія фактично стане безперервною протягом усього року.