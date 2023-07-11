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Кремль язвительно отреагировал на решение Эрдогана поддержать Швецию в НАТО

Представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия будет судить о ситуации "по делам"

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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О том, что Турция – полноправный член НАТО Россия никогда не забывала, но будет судить о решениях Анкара исключительно по ее делам и поступкам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой цитирует RTVI.

Кремль язвительно отреагировал на решение Эрдогана поддержать Швецию в НАТО

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Турция – член НАТО. Мы никогда об этом не забывали. Судим по делам, делаем выводы", — заявила Мария Захарова. 


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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами заявил, что Турция больше не будет препятствовать вступлению Швеции в Североатлантический Альянс и попытается оформить все процедуры "как можно быстрее".                                                                                                 

Отметим, во вторник, 11 июля, стартует двухдневный саммит НАТО. Украина будет в НАТО, работаем над алгоритмом членства, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно от нашей страны зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО. Он также анонсировал, что из Вильнюса для украинских воинов придут хорошие новости. Какие главные выводы касательно перспектив Украины на данном саммите можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент.

Ранее "Комментарии" писали – есть ли у мира понимание, что Украина будет в НАТО – что даст Киеву вильнюсский саммит. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://rtvi.com/news/delaem-vyvody-v-mid-rossii-prokommentirovali-reshenie-turczii-odobrit-zayavku-shveczii-na-vstuplenie-v-nato/
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