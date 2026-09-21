Кремль заговорил о санкциях США: есть ли смысл дальше говорить о мирных переговорах

В Кремле резко отреагировали на подписание президентом США закона о новых санкциях против России. Пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона не способствует ни восстановлению двусторонних отношений, ни продвижению переговоров о прекращении войны против Украины.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений. И также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования", — отметил Дмитрий Песков.

Таким образом, в Москве напрямую связали новые американские ограничения с перспективами дипломатического процесса. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток обсуждать возможное завершение войны и одновременно усиливающегося санкционного давления на российскую экономику.

При этом представитель Кремля попытался минимизировать возможные последствия ограничений для России.

По его словам, Москва уже длительное время находится под беспрецедентным санкционным давлением и якобы смогла к нему адаптироваться.

"В отношении России было введено более 30 тысяч различных санкций: рыночных, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее", — заявил Песков.

Он утверждает, что российская сторона якобы нашла способы снизить негативный эффект от ограничений.

В то же время сам факт того, что Кремль вновь акцентирует внимание на влиянии американских санкций на переговорный процесс, свидетельствует о том, что Москва рассматривает действия Вашингтона как существенный фактор международной политики вокруг войны.

Ранее США неоднократно использовали санкционные инструменты в качестве одного из способов давления на Россию. Теперь в Кремле дают понять, что дальнейшее ужесточение ограничений, по их оценке, способно осложнить дипломатические контакты.

При этом Песков не сообщил о каких-либо конкретных новых условиях или шагах Москвы в ответ на американский закон. Его заявление свелось к критике санкционного курса Вашингтона и утверждению, что Россия якобы продолжает адаптироваться к ограничениям.

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