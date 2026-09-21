Кремль заговорив про санкції США: чи є сенс далі говорити про мирні переговори

У Кремлі різко відреагували на підписання президентом США закону про нові санкції проти Росії. Прес-секретар російського керівника Дмитро Пєсков заявив, що рішення Вашингтона не сприяє ані відновленню двосторонніх відносин, ані просування переговорів щодо припинення війни проти України.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Щодо підписання цього документа, то, безумовно, це те, що не сприяє реанімації наших двосторонніх відносин. І також, звичайно ж, навряд чи сприяє успішнішому просуванню шляхом українського врегулювання", — зазначив Дмитро Пєсков.

Таким чином, у Москві пов'язали нові американські обмеження з перспективами дипломатичного процесу. Заява прозвучала на тлі спроб, що продовжуються, обговорювати можливе завершення війни і одночасно посилюваного санкційного тиску на російську економіку.

При цьому представник Кремля спробував мінімізувати можливі наслідки обмежень Росії.

За його словами, Москва вже тривалий час перебуває під безпрецедентним тиском санкцій і нібито змогла до нього адаптуватися.

"Щодо Росії було введено понад 30 тисяч різних санкцій: ринкових, корпоративних, секторальних, проти фізичних осіб тощо", — заявив Пєсков.

Він стверджує, що російська сторона нібито знайшла способи зменшити негативний ефект від обмежень.

Водночас сам факт того, що Кремль знову наголошує на впливі американських санкцій на переговорний процес, свідчить про те, що Москва розглядає дії Вашингтона як суттєвий чинник міжнародної політики навколо війни.

Раніше США неодноразово використовували санкційні інструменти як один із способів тиску на Росію. Тепер у Кремлі дають зрозуміти, що подальше посилення обмежень, за їхньою оцінкою, здатне ускладнити дипломатичні контакти.

При цьому Пєсков не повідомив про будь-які конкретні нові умови або кроки Москви у відповідь на американський закон. Його заява звелася до критики санкційного курсу Вашингтона та твердження, що Росія нібито продовжує адаптуватися до обмежень.

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