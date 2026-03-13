Кремль закручивает гайки: в России готовят невиданный ранее тотальный контроль

Российские власти усиливают контроль над информационным пространством и постепенно ограничивают доступ граждан к свободному интернету. По оценке аналитиков Института изучения войны, Кремль наращивает цензурную кампанию, которая может быть связана с подготовкой к политически чувствительным решениям внутри страны.

Соцсети. Фото: из открытых источников

С начала марта в деловом районе Moscow City в Москве власти ограничили мобильный интернет. Кроме того, источники в российской Государственная Дума сообщили, что 12 марта в здании парламента второй день подряд полностью отключали мобильную связь и передачу данных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил перебои "вопросами государственной безопасности".

Параллельно Кремль усиливает давление на популярный мессенджер Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сервис должен соблюдать российское законодательство, иначе его могут полностью заблокировать.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что российский регулятор Роскомнадзор технически способен ограничивать работу Telegram даже для пользователей, которые обходят блокировки через VPN. По его словам, такие меры будут внедряться постепенно.

Официально ужесточение контроля объясняют борьбой с терроризмом и "неконтролируемыми коммуникациями". Однако аналитики считают, что Кремль может ускорять цензурную кампанию, чтобы снизить риск общественного недовольства перед возможными непопулярными шагами, включая новые волны мобилизации, а также перед выборами в российскую Госдуму в 2026 году.

Эта политика также предполагает продвижение российских государственных сервисов, в частности мессенджера Max, а также усиление давления на оппозицию и ограничение доступа к иностранным интернет-ресурсам.

При этом в российском информационном пространстве растет критика таких действий. Некоторые Telegram-каналы называют происходящее "безумием" и предупреждают, что жесткая цензура может окончательно разрушить образ единства власти и общества, который Кремль пытался поддерживать на протяжении последних лет.

