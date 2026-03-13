Кремль закручує гайки: у Росії готують небачений раніше тотальний контроль

Російська влада посилює контроль над інформаційним простором і поступово обмежує доступ громадян до вільного інтернету. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль нарощує цензурну кампанію, яка може бути пов'язана із підготовкою до політично чутливих рішень усередині країни.

Соцмережі. Фото: із відкритих джерел

З початку березня в діловому районі Moscow City в Москві влада обмежила мобільний інтернет. Крім того, джерела в російській Державній Думі повідомили, що 12 березня в будівлі парламенту другий день поспіль повністю відключали мобільний зв'язок і передачу даних.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін пояснив перебої "питаннями державної безпеки".

Паралельно Кремль посилює тиск на популярний месенджер Telegram. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що сервіс повинен дотримуватись російського законодавства, інакше його можуть повністю заблокувати.

У свою чергу заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свинцов повідомив, що російський регулятор Роскомнагляду технічно здатний обмежувати роботу Telegram навіть для користувачів, які обходять блокування через VPN. За його словами, такі заходи впроваджуватимуться поступово.

Офіційно посилення контролю пояснюють боротьбою з тероризмом та "неконтрольованими комунікаціями". Проте аналітики вважають, що Кремль може прискорювати цензурну кампанію, щоб знизити ризик суспільного невдоволення перед можливими непопулярними кроками, включаючи нові хвилі мобілізації, а також перед виборами до російської Держдуми 2026 року.

Ця політика також передбачає просування російських державних сервісів, зокрема месенджера Max, посилення тиску на опозицію та обмеження доступу до іноземних інтернет-ресурсів.

При цьому у російському інформаційному просторі зростає критика таких дій. Деякі Telegram-канали називають те, що відбувається "божевіллям", і попереджають, що жорстка цензура може остаточно зруйнувати образ єдності влади та суспільства, яке Кремль намагався підтримувати протягом останніх років.

