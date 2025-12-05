Кремлевская пропаганда будет промывать мозги Дели: Путин открыл Russia Today в Индии

Путин и Симоньян запустили вещание индийского бюро Russia Today. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Путин и Симоньян в Индии (фото из открытых источников)

Не обошлось, конечно же, без кринжа. Путин заявил, что RT в разных странах закрывают не из-за злонамеренности — а из-за страха перед правдой.

"Цель не просто реклама России и ее культуры. RT пытается донести правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире. Я рассчитываю, что RT India поможет не только показать Россию настоящему, но и сориентировать наши проблемы взаимодействия", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию. Правительственный самолет приземлился на авиабазе Военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели.

У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед их появлением на авиабазе выступили индийские танцовщицы. Путин и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу. В составе российской делегации, в частности, присутствует глава "Роснефти" Игорь Сечин. Визит продлится два дня. Вечером 4 декабря Путин проведет неформальную встречу с Моди. Во время ужина они обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства (двусторонние отношения были повышены до соответствующего уровня в 2010 году). Кроме того, Моде подтвердит якобы заинтересованность Индии в скорейшем урегулировании войны в Украине.

5 декабря состоятся формальные переговоры – в узком и широком форматах в Хайдарабадском дворце. Путина будут сопровождать семь министров, среди которых министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также глава Центробанка Эльвиране "Росатома" и "Роскосмоса".












