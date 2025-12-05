Кремлівська пропаганда буде промивати мізки Делі: Путін відкрив Russia Today в Індії

Путін і Симоньян запустили мовлення індійського бюро Russia Today. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Путін і Симоньян в Індії (фото з відкритих джерел)

Не обійшлося, звичайно ж, без крінжа. Путін заявив, що RT в різних країнах закривають не через зловмисність — а через страх перед правдою.

RT в різних країнах закривають не через зловмисність, а через страх перед правдою — поскаржився Путін

"Мета не просто реклама Росії та її культури. RT намагається донести правдиву інформацію про нашу країну і про те, що відбувається у світі. Я розраховую, що RT India допоможе не тільки показати Росію сьогодення, але й зорієнтувати щодо наших проблем взаємодії", — заявив Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін прибув із першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий літак приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам у Нью-Делі.

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед їхньою появою на авіабазі виступили індійські танцівниці. Путін і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, присутній глава "Роснафти" Ігор Сєчін. Візит триватиме два дні. Увечері 4 грудня Путін проведе неформальну зустріч із Моді. Під час вечері вони обговорять способи зміцнення особливого привілейованого стратегічного партнерства (двосторонні відносини були підвищені до відповідного рівня у 2010 році). Крім того, Моді підтвердить нібито зацікавленість Індії у якнайшвидшому врегулюванні війни в Україні.

5 грудня відбудуться вже формальні переговори – у вузькому та широкому форматах у Хайдарабадському палаці. Путіна супроводжуватимуть сім міністрів, серед яких міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков, глава МВС Володимир Колокольцев, очільниця Мінсільгоспу Оксана Лут і міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, а також голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, керівник "Роснафти" Ігор Сєчін та представники "Росатома" і "Роскосмосу".











