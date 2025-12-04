Путін уперше за чотири роки прибув до Індії: що він там збирається робити

Російський диктатор Володимир Путін прибув із першим за чотири роки візитом до Індії. Урядовий літак приземлився на авіабазі Військово-повітряних сил Індії Палам у Нью-Делі. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на російські пропагандистські видання.

Путін та Моді (фото з відкритих джерел)

Біля трапа Путіна зустрів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Перед їхньою появою на авіабазі виступили індійські танцівниці.

Путін і прем'єр Індії після цього вирушили на одному автомобілі на неформальну зустріч. У складі російської делегації, зокрема, присутній глава "Роснафти" Ігор Сєчін.

Візит триватиме два дні. Увечері 4 грудня Путін проведе неформальну зустріч із Моді. Під час вечері вони обговорять способи зміцнення особливого привілейованого стратегічного партнерства (двосторонні відносини були підвищені до відповідного рівня у 2010 році). Крім того, Моді підтвердить нібито зацікавленість Індії у якнайшвидшому врегулюванні війни в Україні.

5 грудня відбудуться вже формальні переговори – у вузькому та широкому форматах у Хайдарабадському палаці. Путіна супроводжуватимуть сім міністрів, серед яких міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков, глава МВС Володимир Колокольцев, очільниця Мінсільгоспу Оксана Лут і міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, а також голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, керівник "Роснафти" Ігор Сєчін та представники "Росатома" і "Роскосмосу".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що доходи російського бюджету від продажу нафти та газу в листопаді можуть знизитися приблизно на 35 % у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Основними причинами називають зниження цін на нафту та вплив санкцій. Про це повідомляє Reuters. За даними аналітиків, у листопаді російський бюджет отримає близько 520 мільярдів рублів від енергетичного експорту — це на 7,4 % менше, ніж у жовтні. За підсумками січня – листопада надходження від нафти та газу становлять приблизно 8 трильйонів рублів, що на 22% менше, ніж за відповідний період минулого року. Серед ключових факторів падіння доходів — дешевша нафта та зміцнення рубля. За даними експертів, середня ціна російської нафти в цьому році була 57,3 долара за барель, тоді як торік — 68,3 долара.

