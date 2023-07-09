Кремлевские СМИ не справились с ситуацией и пытались исправить свои заявления

Кремлевские СМИ. Фото из открытых источников

Британская разведка оценила деятельность российских государственных СМИ по ситуации с бунтом Пригожина. Разведка Великобритании отмечает, что подконтрольные Кремлю СМИ не были готовы к освещению такой ситуации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.



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Британская разведка провела анализ кремлевских СМИ по бунту лидера вагнеровцев Евгения Пригожина и выделила три основных этапа. В целом, государственные СМИ в РФ, которые подконтрольные властям не были готовы к мятежу и сохраняли обычное расписание на российском телевидении. Кроме того, без указаний Кремля СМИ РФ освещали события не так, как это требовалось руководству России.

"После подавления восстания российские государственные СМИ пытались "исправить" заявления о пассивности сил безопасности", – пишет британская разведка.

Главными пропагандистскими нарративами российских СМИ после остановки восстания стал Путин, победивший мятеж Пригожина и избежавший кровопролития. Также российские СМИ указывали на необходимость страны объединиться вокруг президента РФ.

Через неделю после начала бунта вагнеровцев кремлевские СМИ начали осквернять характер Пригожина и уменьшать его значение. Одновременно с этим действовавшие в социальных сетях каналы группы "Вагнера" преимущественно перестали быть активными, вероятно, из-за вмешательства государства.

Вместе с тем, Путин начал все чаще появляться на публике, чтобы продемонстрировать свою силу для русского народа. Ведь западные аналитики считают, что бунт Пригожина стал одним из самых больших репутационных ударов по Путину за его более двух десятилетий у власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы из легиона "Свобода России" анонсировали новые рейды по России. Их к этому побуждала слабость Путина, которую показал бунт Пригожина.

Также "Комментарии" писали, что Гиркин намекнул на арест Владимира Путина.